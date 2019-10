Jever Dieter Paul ist wahrlich ein „Künstler vor dem Herrn“, wie sein jahrelanger Freund Jens Trotte, Inhaber der Tanzschule „Die Tanzstelle“, lachend erklärt. In seiner Glasperlenmanufaktur entstehen durch Meisterhand immer neue Perlenkreationen. Mit ruhiger Hand erwärmt er dazu dünne Glasstäbe, aus denen er Perlen, Ringe und Figuren brennt.

14. Kürbisfest Die Fußgängerzone „Lange Meile“ lädt am Freitag, 25. Oktober, von 17 bis 20 Uhr zum Kürbisfest ein. Die Aktionsmeile reicht von der „Brutzelstube“ am Schlosserplatz bis zu Dieter Pauls „Glasperlen Art“ an der Großen Burgstraße 4.

Paul ist einer der Organisatoren des mittlerweile zum 14. Mal stattfindenden Kürbisfests entlang der Langen Meile in Jever. Das Fest der Geschäftsleute der Fußgängerzone Große Wasserpfortstraße/Große Burgstraße wird traditionsgemäß immer am letzten Freitag im Oktober zelebriert. Dieter Paul gibt am 25. Oktober dafür ab 17 Uhr in seiner Glasperlenmanufaktur Vorführungen am Brenner.

Passend zum anstehenden Halloween können sich verkleidete Kinder im Café Maria an der Großen Burgstraße 20 bei Inhaber Esposito Maurizio und seinen Kollegen eine Kugel Eis umsonst holen. Daneben veranstaltet die Tanzschule „Die Tanzstelle“ eine Straßenrallye für die kleinen Besucher, es winken viele Überraschungen für die Gewinner. Karin Falkendorf vom Reformhaus „Gesund und Gut“ wird alle Kürbisse aus ihrer Schubkarre zu einer Kürbissuppe zubereiten. „Wer aber Kürbissuppe abbekommen möchte, muss früh kommen, sie ist schnell alle“, warnt Karin Falkendorf vor.

Seit Jahren organisieren sie, Dieter Paul, Sabine und Jens Trotte sowie all die anderen Geschäftsinhaber an der Langen Meile das Kürbisfest zusammen. Vor 14 Jahren fing es an, Karin Falkendorf ist seither dabei und „die gute Fee der Langen Meile“, wie Jens Trotte respektvoll hinzufügt. Seine Frau Sabine Trotte ergänzt: „Ohne diese Gemeinschaft und Freundschaft in der Straße könne das Kürbisfest gar nicht bestehen. Und es macht uns jedes Jahr wieder eine Freude.“ Zuerst als kleines und gemütliches Fest geplant, ist es aus Jever nicht mehr wegzudenken.

Start der Aktionsmeile des Kürbisfests ist wie jedes Jahr an der „Brutzelstube“ an der Großen Wasserpfortstraße 22, die Festmeile endet bei Dieter Pauls „Glasperlen Art“ an der Großen Burgstraße 4. Dazu werden an diesem Abend extra die Lichterketten über den Straßen eingeschaltet, die erst wieder zum ersten Advent die weihnachtliche Stimmung unterstreichen. Das Kürbisfest wird von 17 bis 20 Uhr gefeiert.