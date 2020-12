Swinging Lok: Auch die OL Stars fallen aus

Jever Im Corona-Lockdown muss auch der Ersatztermin des Konzerts der OL Stars aus Oldenburg in der Reihe „Swinging Lok“ ausfallen: Das schon einmal vom 15. März auf 6. Dezember geschobene Konzert kann nicht stattfinden, teilt Jochen Ewald vom Orga-Team mit. Ein Ersatztermin ist jetzt für das 2. Halbjahr 2021 oder Frühjahr 2022 vorgesehen.

Ob die weiteren Konzerte im Frühjahr 2021 stattfinden können, muss abgewartet werden. Die Karten bleiben auch für die rechtzeitig zu benennenden Ersatztermine gültig.

Der Kartenvorverkauf für die gesamte Jazzreihe wird wegen der nicht kalkulierbaren Corona-Vorschriften nun zunächst eingestellt. „Die korrekte Abwicklung bei Absagen und Terminverlegung, Storno oder Rückzahlung ist sehr kompliziert“, so Ewald. Sobald feststeht, wann wieder Konzerte stattfinden können, wird der Kartenvorverkauf fortgesetzt. Für 2021 stehen an: • 24. Januar Henning Munk & Plumperne • 7. Februar Anke Angel • 21. Februar Sunny Side Jazzband • 21. März Traditional Old Merrytale Jazzband • 8. April Dutch Swing Collegeband.