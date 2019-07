Jever Vor Jevers Rathaus wird am Montag, 8. Juli, erstmal die grüne Flagge der Aktion „Mayors for Peace – Bürgermeister für Frieden“ wehen. Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers will damit ein Zeichen für den Frieden und für atomare Abrüstung setzen. Das weltweite Netzwerk von „Mayors for Peace“ umfasst rund 300 Städte. In allen wehen am 8. Juli als sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen vor den Rathäusern die grüne Flagge mit der Friedenstaube.

Mit dem jährlichen Flaggentag wird an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag – Hauptrechtssprechungsorgan der Vereinten Nationen – erinnert, das am 8. Juli 1996 veröffentlicht wurde. Der IGH stellte damals fest, dass „eine völkerrechtliche Verpflichtung (besteht), in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung (...) führen.“

„Durch die Nähe Jevers zu Wilhelmshaven, dem größten Marinestandort Deutschlands, wäre unsere Region im Falle eines atomaren Angriffs voraussichtlich eines der her-ausgehobene Ziele“, so Albers.