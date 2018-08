Jever Rettungseinsatz für Warzenente „Erna“: Das Team Graftenreinigung hat das Tier mit seinen vier Küken vorerst umgesiedelt. Die Warzenente lebt seit einigen Jahren im Bereich der Duhmsgraft/Pferdegraft – im Februar hat sie in Erpel „Emil“ ihre große Liebe gefunden – und das blieb nicht ohne Folgen.

Einsatz an Pferdegraft: Das Team „Graftenreinigung“ ruft zum nächsten Arbeitseinsatz auf: Am Samstag, 22. September, soll die Reinigung der Pferdegraft weitergehen – beim Einsatz am vergangenen Samstag haben die zehn Freiwilligen nicht alles geschafft. Sie hoffen auf weitere Helfer: Treffen ist um 10 Uhr an der Graft.

Im Juni wurde Erna Entenmutter von sechs wunderhübschen gelben Küken. Doch kein einziges überlebte: Ihre auffällige gelbe Farbe wurde den Küken zum Verhängnis, sie waren leichte Opfer. Und Erna war mit der Verteidigung der Kükenbande überfordert.

Nun ist Erna wieder Mama geworden: Vier Küken hat sie ausgebrütet. „Um nicht noch einmal das gleiche Elend zu erleben, wurde sie vorübergehend mitsamt ihrer Küken ausquartiert“, berichtet Michaela Frerichs vom Team Graftenreinigung: Per Boot haben die Retter Erna und Nachwuchs aus dem Entenhaus in der Mitte der Pferdegraft geholt und sie in Frerichs „Gartenvilla“ umgesiedelt. In ein paar Wochen, wenn die Kleinen eine gewisse Größe erreicht haben und sich selber verteidigen können, soll die Warzenenten-Familie wieder in ihre Graft zurückkehren.

