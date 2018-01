Jever Der Montag nach dem Dreikönigstag ist ein besonderer Tag in Jevers Festkalender. Denn kein jeversches Fest wird so gepflegt und bewahrt wie das Püttbier. Die Brunnenverordnung von 1756 erhält neben der Nachbarschaftspflege auch Geschichtsbewusstsein in der Marienstadt.

Neue Püttmeister „Klock zwölf“ werden traditionell in der Nacht des Montags nach dem Dreikönigstag die neuen Püttmeister in Jever ernannt. Üblicherweise wechseln sie jährlich. Dann übergeben sie dem neuen Püttmeister Utensilien – Zylinder, Amtskette und den „Söker“, eine Stange mit gebogener Eisenspitze, um tote Tiere und Gegenstände aus dem Brunnen zu fischen. Die Püttachten werden gebeten, den Namen des neuen und des alten Püttmeisters sowie die Uhrzeit der Treffpunkte an den jeweiligen Pütten der Redaktion des Jeverland-Boten, Am Kirchplatz 9, mitzuteilen. Sie können anrufen, Tel. 04461/ 96 53 11, oder eine E-Mail schreiben an agentur@redjever.de.

In diesem Jahr feiern am Montag, 8. Januar, drei der etwa 30 historischen und Nachkriegs-Püttgemeinschaften in Jever Jubiläum. Die Püttacht St. Annen-Straße besteht bereits 275 Jahre, die Pütt Bremer Schlüssel sowie die Pütt am Kattrepel werden 250 Jahre alt.

Eine Publikation aus dem Jahr 1836 berichtet: „Das Püttbier ist in Jever ein Fest, welches nach der Zeit seines höchsten Glanzes beurteilt, an die Saturnalien der Alten und an den Carneval der südlichen Völker erinnert.“ Um 1900 verdrängte man die alten Bräuche und ihr Stellenwert ging, wie die Pütt-Tradition, zurück. Eine Zeit der Erneuerung alter Brauchtümer, zu dem auch das Püttbier gehörte, entstand nach dem Zweiten Weltkrieg.

1743 wurde der offene Brunnen der St. Annen-Straße von 22 Püttinteressenten (22 Häuser bzw. Haushalte) in Betrieb genommen – und das Ritual des jährlichen Püttbiers begann. Die Ehre, der Gemeinschaft vorzustehen, ging reihum. Und je nach Schreibfreudigkeit des Amtsinhabers wurde diesem Gefühl auch im Püttbuch-Protokoll Ausdruck verliehen. Püttmeister zu sein hieß aber zugleich, Sorge zu tragen für die Erfüllung aller mit diesem Amt verbundenen Pflichten zur Brunnenreinhaltung.

Eine in Sütterlin verfasste Liste der Interessenten ist dem Protokoll vorangesetzt. Die Berufsbezeichnungen belegen, dass nicht gerade arme Leute an der St. Annen-Straße wohnten. Justizräte, Regierungsräte, Kaufleute, Handwerksmeister und auch Jevers rühriger Maler Friedrich Adam Barnutz (1837 bis 1841) gehörten dazu. Der Vater des berühmten Historikers Friedrich Christoph Schlosser (1776 bis 1861) war 1775 Püttmeister.

Geleitet werden die jährlichen Zusammenkünfte von dem „Altgesellen“. Hier hat der Name „Krüger“ Tradition. In der vierten Generation führt zurzeit Malermeister Alf Krüger das Regiment. Sein Stellvertreter ist der Bäckermeister Joachim Klatt. Frauen sind in der Pütt nicht zugelassen.

Die erste Pumpe wurde dann 1820 errichtet und gab dem späteren Lebensmittelgeschäft den Beinamen „Pump Harms“. Die Pumpe wurde bei Bartels in Bremen in Auftrag gegeben. Per Schiff gelangte sie über Weser und Jade nach Hooksiel, wofür die Brunnengemeinschaft Kajegeld in Hooksiel, Schiffsfracht und Zoll aufzubringen hatte.

Die geringe vorgegebene Summe von 12 Grote Zehrungskosten reichte für die Püttinteressenten der St. Annen-Straße für das jährliche Püttbier nicht aus. Zur unausgesprochenen Pflicht des Püttmeisters gehörte es, die Zusammenkunft aus eigener Tasche zu ergänzen.

Die alljährliche abendliche Zusammenkunft auf die Morgenstunden zu verlegen und die „ausschweifende“ Geselligkeit zu nehmen, so die Chronik vom 10. Januar 1831, war eine Reaktion auf die zu dieser Zeit um sich greifende Mäßigkeitsbewegung.

Bereits am 9. Januar 1837 wird in Bäckermeister Fischers Hause „nach allgemeiner Übereinstimmung“ wieder beschlossen, dass „das Brunnenbier wieder auf den Abend ab 17 Uhr gegeben werden soll. Dazu gibt dann der Gastgeber Bier, Schnaps, Pfeifen, Tabak und Spielkarten. Das Abendessen besteht aus Butter Brot, Käse, Fleisch und Wein.“

Jedes Mitglied der Gesellschaft bezahlt zur Bestreitung der Kosten 24 Grote. Wer hingegen fehlt, und warmes Essen und dergleichen geben wolle, bezahlt 2 ½ Rtl. Brüche, die zum Besten der Brunnenacht verwandt werden sollen.