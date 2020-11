Verkehrsplanung in Jever: Gleichberechtigung für Fahrradfahrer

Fahrradkonzept „Mehr Platz fürs Rad“

Ein Blick auf Jevers Hauptachsen zeigt: der Autoverkehr hat Vorrang. Das gilt für die Bereiche Blaue Straße/Bahnhofstr./Schützenhofstr./Rahrdumer Str. bis Fliegerhorstkreisel, Kleine Bahnhofstr./Florianstr./Anton-Günther-Str. bis Mühlenstr., für Wittmunder Str./Elisabethufer bis Alter Markt und genauso für Schillerstraße/Wangerländische Str. und Mühlenstr. ab Alter Markt bis Sillensteder Str., An der alten Bundesstraße und Addernhausener Straße.

Radfahren auf der Fahrbahn neben dem motorisierten Verkehrsgeschehen ist konfliktbehaftet und sogar gefährlich, besonders im Bereich Mühlenstraße, Wittmunder-/Schillerstraße sowie der Achse Blaue Str. bis Fliegerhorst.

Bisher behilft sich die Stadt dadurch, dass Gehwege für Radfahrer freigegeben sind – mit dem Zusatzzeichen Radfahrer frei. Im Bereich L 813/Rahrdumer Str. sowie Wangerländische Str./Schillerstraße fehlt die Beschilderung, so dass das Radfahren auf dem Gehweg formal unzulässig ist.

Das Problem: Die Geh-/Radwege sind in der Regel viel zu schmal. Deshalb ist ein wichtiger Punkt im Radfahrplan, dass der Radverkehr auf die Fahrbahn zu verlegen ist und nur noch in Ausnahmefällen in stark gefährdeten Bereichen mit wenig Fußgängerverkehr die Gehwegnutzung zugelassen wird. Dazu gehört: Keine kombinierten Rad-/Gehwege mehr in Neubau- und Sanierungsgebieten planen. Soweit vorhanden, aufheben.

Weitere Maßnahmen im Radfahrplan 2030:

• Fahrbahnbeschaffenheit verbessern

• Benutzerfreundliche Sanierung,Ausbau und Beschilderung der Nebenstraßen zu den Hauptrouten als für den Radverkehr bevorrechtigte Straßen

• Geschützte Fahrradabstellanlagen an Sammelparkplätzen, Tourist-Info, Bahnhof mit Schließfächern und Lademöglichkeit für Pedelecs und E-Bikes

• Verbesserung der Beschilderung und Wegführung touristischer Strecken im Stadtgebiet

• Ausbau von Radwegen: Moorlandsweg von K 332 (Addernhauser Straße) bis Mühlenstraße Hooksweg Strecke nach Wittmund Fahrradschnellweg durch Jever Sandeler Straße Ausbau der alten B 210 zu einer Schnellverbindung zwischen Jever und Schortens

• Geschwindigkeitsbeschränkung im gesamten Innenstadtbereich (nicht nur auf Nebenstraßen)

• Besondere Kennzeichnung an gefährlichen Stellen (z.B. Schillerstr., Wangerländische Str. Wege zu Schulen und Kindergärten)

• Kopfsteinpflaster im Bereich Kostverloren/Schlachte und Bahnhof aufheben

• Verbesserte Angebote für Kombination ÖPNV und Radverkehr

• Reparaturkits (Luftpumpe, Flickzeug) an Tankstellen auch an Wochenenden, Sonn-und Feiertagen

• Verbesserung der Radwegführung im Bereich der Kreisverkehre

• Fahrrad-Aktionstage

• Seitenbewuchs und Laub öfter beseitigen.