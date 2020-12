Volksbank Jever: 84 477 Euro zur Förderung von Projekten

Jever Auf die Stutenkerle zu Tee und Kaffee, muntere Plaudereien und lobende Worte von Volksbank-Vorstandsvorsitzendem Michael Engelbrecht fürs Ehrenamt müssen die Vereinsvertreter im Jeverland in diesem Corona-Jahr verzichten. Die Schecks zur Unterstützung von Anschaffungen und Projekten hat die Volksbank Jever trotz der Corona-Krise dennoch verteilt – sie kamen per Post.

„Trotz Pandemie – Projekte sollen wirken!“ lautet das Motto der Volksbank zum Tag des Ehrenamts: 82 Vereine und Institutionen hatten sich im Lauf des Jahres mit Beschreibungen ihrer Vorhaben bei der Bank um Förderung beworben. Insgesamt 84 477 Euro hat die Volksbank zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember aus den Reinerträgen des Gewinnsparens an sie ausgeschüttet. „Auch wenn die Übergabe aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr nicht persönlich erfolgen kann, werden diese finanziellen Mittel auf den Weg zu den Vereinen gebracht“, sagte Susanne Leiting.

Die Reinerträge ergeben sich beim VR-Gewinnsparen der genossenschaftlichen Bankengruppe. Die Kunden der Volksbank Jever unterhalten insgesamt 35 159 Gewinnsparlose. Vom monatlichen Einsatz von 5 Euro gehen 1 Euro als Spieleinsatz in die Lotterie und 4 Euro sind der Sparbeitrag, der am Ende des Jahres als Gesamtbetrag (48 Euro pro Los) gutgeschrieben wird.