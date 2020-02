Jever Geologisch betrachtet ist die Nordsee ein sehr junges Meer. Es ist in seiner heutigen Form erst nach der letzten Eiszeit, also etwa in den letzten 14 000 Jahren, entstanden. Die nach der Eiszeit zunächst noch trockenen Teile des Nordseebeckens wurden von Pflanzen, Tieren und Menschen als Lebensraum genutzt.

Über die „Geschichte unserer Küstenlandschaft seit der letzten Eiszeit“ referiert am Dienstag, 11. Februar, Dr. Martina Karle vom Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung im Anton-Günther-Saal des Rathauses Jever.

Beginn des Vortrags in der Reihe der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltschutz (WAU) ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei; Gäste sind wie immer willkommen.

In ihrem mit zahlreichen Bildern illustriertem Vortrag wird die Geologin vorstellen, was an Spuren menschlicher Besiedlung im Wattenmeer zu finden ist, welche Methoden zur Entschlüsselung der Funde eingesetzt werden und zu welchen Erkenntnissen die aktuellen Forschungsprojekte geführt haben.

Denn der mit den Klimaveränderungen verbundene Meeresspiegelanstieg in den vergangenen 14 000 Jahren führte immer wieder zur Überflutung größerer Gebiete. Die Menschen waren gezwungen, sich anzupassen und ihre Siedlungen landwärts zu verlagern – eine Situation, die sich erst mit dem mittelalterlichen Deichbau änderte.

Zahlreiche Zeugnisse der Versuche des Menschen, sich in dieser besonderen Landschaft zwischen Land und Meer zu behaupten, liegen noch heute im Wattenmeer verborgen Die Geologin Martina Karle sucht im Wattenmeer nach solchen Spuren ertrunkener Landschaften und untergegangener Siedlungen.