Jever Der Verein der Ehemaligen des Mariengymnasiums lädt zum nächsten Vortrag der Reihe „Ehemalige persönlich“ mit Dr. Sven Lüken (Abitur 1978) ein: Lüken ist Historiker und Kunsthistoriker, Fachbereichsleiter Militaria und Sammlungsleiter „Waffen, Rüstungen und militärisches Gerät“ am Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Er spricht am Mittwoch, 7. November, ab 19.30 Uhr in der Aula des Mariengymnasiums über „Das Berliner Zeughaus: Vom preußischen Waffenarsenal zum Deutschen Historischen Museum“. Alle Ehemaligen und Gäste sind eingeladen.

Lüken interessiert sich seit seiner Grundschulzeit am Harlinger Weg in Jever für Geschichte und hat dieses Interesse nach dem Abitur zu seiner Profession gemacht: Er studierte Geschichte, Kunstgeschichte, Publizistik sowie Ur- und Frühgeschichte in Göttingen, promovierte und war anschließend in Museen in Hamburg, Kassel und Wismar tätig.

Seit 2001 lebt und arbeitet Sven Lüken in Berlin, wo er an der Konzipierung der 2006 eröffneten Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums mitwirkte.

Lüken ist einer von nur wenigen Historikern in Deutschland, die zur Ausübung ihres Berufs eine Waffenbesitzkarte benötigen: Er verwaltet das frühere Arsenal der preußischen Könige und Gerätschaften aus der Schlacht um Berlin im Zweiten Weltkrieg, aber ebenso Römerschwerter, mittelalterliche Foltergeräte und historisch bedeutsame Waffen wie das Schwert Wallensteins aus dem Dreißigjährigen Krieg oder Napoleons Degen aus der Schlacht von Waterloo.