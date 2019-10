Jever An vielen Stellen sind die Wege zu schmal, Begegnungsverkehr ist kaum möglich; nachts ist es stockdunkel und bei Regen steht das Wasser in tiefen Pfützen auf den Wegen: Zahlreiche „Missstände“ hat das Planungsbüro Boner & Partner in den Wallanlagen Jevers ausgemacht, die es zu beheben gilt. Das wird eine ganze Stange Geld kosten – gut 1,5 Millionen hat Johann Boner für die Neuanlage des Bereichs rund um die Graften ausgerechnet.

Die Stadtverwaltung hat deshalb beim Land beantragt, die Wallanlagen nachträglich ins Sanierungsgebiet IV Lohne/Schlachte/Hooksweg aufzunehmen. Die Entscheidung fällt im Sommer 2020. Werden die Wallanlagen ins Sanierungsprogramm aufgenommen, zahlen Bund und Land zwei Drittel der Kosten.

In einem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept haben Boner und sein Kollege Dr. Helmut Gramann ein ganzes Maßnahmenpaket beschrieben. Dabei geht es zum einen um die Neuanlage der Wege durch die Anlagen: Sie sollen einheitlich gestaltet und barrierefrei ausgebaut werden, außerdem künftig verschwenkt verlaufen, so dass der Naturcharakter der Wallanlagen besser zur Geltung kommen. Mehr Licht, einheitliche Möblierung mit Sitzbänken und Mülleimern, die Anlage von kleinen Verweilplätzen und vor allem bessere Oberflächenentwässerung sollen den Rundgang um die Graften zu einem noch größeren Genuss machen.

Auch die Graften selbst sollen dann saniert werden – ein Ziel ist, Möglichkeiten zu schaffen, damit die Wasserstände stabil bleiben. Ein weiteres Ziel ist, die Böschungen naturnah anzulegen und so abzuflachen, dass auch Menschen ans Wasser gelangen können.