Jever Dreiviertel der Zeit, die der Weihnachtsmarkt in Jever geöffnet hat, ist herum – und der große Andrang auf die Weihnachtsmarkthütten kommt voraussichtlich noch einmal nach den Weihnachtsfeiertagen.

Öffnungszeiten

• Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt der Weihnachtsmarkt Jever geschlossen.

• 27. Dezember: 14.30 bis 21 Uhr

• 28. Dezember: 11 bis 21 Uhr

• 29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Die Betreiber der einzelnen Verkaufsstände sind durchweg zufrieden mit den diesjährigen Einnahmen und der Anzahl an Besuchern. Jessica Ehlers arbeitet in der Süßigkeiten-Hütte von Karl Meyer, der bereits seit 1980 auf dem jeverschen Weihnachtsmarkt dabei ist. Sie ist zufrieden mit dem Verkauf bisher. Genauso Neuling Jolanta Jaud Schalich, die mit ihren Keramiken erst im zweiten Jahr eine Hütte auf dem Platz betreibt. „Am besten läuft es ganz spät oder wenn wir gerade anfangen. Und natürlich an den Wochenenden. Insgesamt läuft es gut, aber ich warte noch die Zeit nach den Feiertagen ab. Ich bin gern hier, sonst würde es sich ja nicht lohnen.“

Ein „immer voller Erfolg“ ist der Ausschank von Heißgetränken in Schmidts Bauerndiele, sagt eine junge Mitarbeiterin und fügt hinzu: „Selbst für einen kleinen Markt wie Jever ist unsere Schänke stets gut besucht. Es ist schön gemütlich hier, wir haben Überdachung, so dass die Besucher auch nicht nass werden, wenn es mal regnet. Es kommen auch noch viele Stammgäste. Das freut uns sehr.“

Zu den Stammgästen gehört das Ehepaar Schmidt aus Jever. „Wir kommen seit Jahren hierher und trinken einen Grog. Das einzige, was wir anmerken können ist, dass der Weihnachtsmarkt etwas größer sein könnte, vielleicht ein Weihnachtsmarkt, der durch die ganze Stadt führt wie in anderen Städten auch. Oder zusätzlich um den Kirchplatz herum“, sagen beide. Besonders freut es sie aber, dass sie ihren Hund Kenny mit in Schmidts Bauerndiele nehmen dürfen. „Das ist nicht überall so, aber hier haben wir es dann zu dritt schön ruhig und gemütlich.“