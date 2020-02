Weltgebetstag der Frauen – und Männer

Seit über 130 Jahren engagieren sich über Länder-, Alters- und Konfessionsgrenzen hinweg Frauen beim Weltgebetstag für globale Gerechtigkeit, Frieden und Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft. Damit leisten sie jährlich am 1. Freitag im März in über 120 Ländern in aller Welt einen Beitrag zur christlichen Ökumene und für ein respektvolles Miteinander aller Menschen weltweit.

In diesem Jahr widmet sich der Weltgebetstag Simbabwe. Die drohende Hungersnot macht die Arbeit der Partnerorganisationen des Weltgebetstags in Simbabwe nicht einfacher. Zudem hat Simbabwe mit den Folgen der jahrzehntelangen staatlichen Misswirtschaft zu kämpfen. Die Landwirtschaft in Simbabwe, einst Kornkammer, liegt seit der Landreform zu Beginn des Jahrtausends darnieder.

www.weltgebetstag.de