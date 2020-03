Jever „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“: Dem Aufruf zum Weltgebetstag sind am Freitag zahlreiche Frauen und Männer in Jever, aber auch überall sonst gefolgt. , heißt es an alle am Weltgebetstag am Freitag, 6. März, in der St. Benedikt-Kirche. Frauen aus Simbabwe haben den Gottesdienst vorbereitet – in Jever war der Tag von Frauen der Ökumene gestaltet worden.

„Ubuntu heißt Zusammenhalt, aber auch Menschlichkeit, Nächstenliebe und Gemeinsinn“: So steht es in den Texten aus Simbabwe. „Ubuntu“ bezeichnet eine afrikanische Lebensphilosophie, die im alltäglichen Leben praktiziert wird. Es soll auch ins Bewusstsein rufen, dass man selbst Teil eines Ganzen ist.

Neben deutschen Liedertexten wurden auch traditionelle religiöse Gebete und Lieder aus Simbabwe gesungen. Bruder Gereon Perse begleitete den Gottesdienst an der E-Orgel, Pfarrreferentin Sonja Lücke sprach zwischen den Liedern Bibelverse.