Jever /Wilhelmshaven /Wittmund Sie wohnen in Wilhelmshaven, Jever und Wittmund – und von Anfang an war für sie immer auch ein Bedürfnis, regionale und maritime Themen in ihren Songs zu verarbeiten: Matthias „Mattes“ Adler, Philip „Phil“ Wilken, Stefan „Fuxx“ Große und Ingo Frerichs haben 2015 in Zusammenarbeit mit dem Gröschler-Haus Jever den Song „Denkmal/Männer vom Meer“ in Erinnerung Jevers Juden neu aufgenommen, 2018 beteiligten sie sich zum Weltfriedenstag am 1. September am Friedensfestival „grenzenlos“ in Addernhausen.

Auf ihrer mittlerweile dritten CD „Reise“, die im Oktober erscheint, setzen sich Hellhead mit dem Matrosenaufstand 1918 auseinander. Der Song trägt den Titel „Meuterei“ – und lässt es wie gewohnt von Hellhead gewaltig krachen. „Er stellt die Weigerung der Matrosen und Soldaten zu kämpfen in den Vordergrund, gedenkt aber auch der 1917 hingerichteten ,Meuterern‘ Max Reichpietsch und Albin Köbis“, sagt Mattes Adler. Die beiden wurden vom Marine-Gericht Wilhelmshaven zum Tod verurteilt. „Ein Gedenkplatz fehlt bis heute“, kritisiert Adler.

Im Mai hat Hellhead in Zusammenarbeit mit Therapy-Films aus Oldenburg zu diesem Song ein Video gedreht – und das veröffentlichen sie zum Weltfriedenstag/Anti-Kriegstag am 1. September auf ihrer Internet-Seite. „Auf das Ergebnis sind wir mega-stolz“, sagt Adler. Ein Teaser ist bereits online: