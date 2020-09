Dorfgemeinschaft: Moorwarfern fehlt ihre Sirene auf dem Schoolhus-Dach

Moorwarfen Was hatte sich die Dorfgemeinschaft Moorwarfen für dieses Jahr nicht alles vorgenommen – doch dann kam es ganz anders. Dass die Moorwarfer sich von Corona nicht unterkriegen lassen, hat die Aktion zum 1. Mai mit den vielen kleinen Maibäumen in den Gärten bewiesen.

Nun sind alle froh, dass in Abstimmung mit der Stadtverwaltung das „Old Schoolhus“ wieder von der Dorfgemeinschaft und ihren Gruppen genutzt werden kann. Der Vorstand hat seine monatlichen Treffen an jedem ersten Montag um 19 Uhr wieder aufgenommen und die Klönsnackrunde trifft sich an jedem ersten Mittwoch ebenfalls um 19 Uhr.

Sirenentest Am Donnerstag, 10 September, nehmen die Moorwarfer zum bundesweiten Warntag um 11 Uhr eine alte, noch gangbaren Sirene in Betrieb. In der Ortsmitte ertönen die Signale „Warnung“ – auf- und abschwellender Heulton – und „Entwarnung“ (durchgehender Heulton). Das wurde im Rathaus Jever angemeldet.

Für die Einhaltung der Corona-Regeln ist jede Gruppe selbst verantwortlich – dazu hat der Vorstand verbindliche Vorgaben gemacht.

Eine Erkenntnis aus den zurückliegenden Monaten: Die Kommunikation mit den Mitgliedern soll um digitale Möglichkeiten per E-Mail und WhatsApp erweitert werden. Die Mitglieder wurden in einem Rundschreiben gebeten, Mailadressen und Handynummern mitzuteilen.

Die monatliche Klönsnackrunde hat sich jetzt mit dem bundesweiten „Warntag“ am 10. September befasst. Die älteren Dorfbewohner kennen die regelmäßige Erprobung von Sirenen noch. Doch seit Mitte der 1990er Jahre sind die Sirenen abgebaut. Heute muss sich der Bürger selbst darum kümmern, dass er gewarnt wird. Auf dem Smartphone können entsprechende „Warn-Apps“ installiert werden.

Die Moorwarfer Klönsnackrunde jedenfalls war sich einig, dass trotz moderner Kommunikationsmittel ein akustisches Warngerät im Dorf notwendig ist. Auf das „Old Schoolhus“ gehört wieder eine Sirene, so wie sie früher schon auf dem Dach gestanden hat.

Denn, so die Moorwarfer, die Stadt Jever hat entschieden, das Schoolhaus als „Kat-Leuchtturm“ bei Stromausfällen oder sonstigen Katastrophen als Anlaufpunkt auszustatten. Das ist nun schon ein Jahr her. Passiert ist noch nichts.

Das gilt auch für die Instandsetzung und Inbetriebnahme des seinerzeit noch vom Bund beim Kindergarten installierten Trinkwassernotbrunnens. Da muss das Rathaus nun aktiv werden. Denn auch die anderen festgelegten „Kat-Leuchtürme“ in Sandelermöns und Cleverns sowie im Stadtgebiet müssen noch hergerichtet werden.