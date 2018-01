Moorwarfen Die Straßenbeleuchtung in Moorwarfen ist großflächig ausgefallen: Laut Stadtverwaltung Jever ist Grund dafür, dass in mehreren Straßen die Laternen dunkel bleiben, ein bisher nicht zu lokalisierender Kabelfehler. Die Suche läuft: „Wir hoffen, dass die Straßenbeleuchtung schnellstmöglich wieder in Stand gesetzt wird“, teilt die Stadtverwaltung mit.