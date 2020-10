Halloween: Kürbisfratzen sollen in Gärten grinsen

Moorwarfen Die Dorfgemeinschaft Moorwarfen möchte auch in der Corona-Zeit nicht auf alles verzichten – so wird auch für Halloween, die Nacht des 31. Oktober, geplant: Alle Moorwarfer sind aufgerufen, Kürbisfratzen zu schnitzen und sie beleuchtet in ihre Vorgärten, vor die Haustüren oder auf die Balkone zu stellen. Das soll die bösen Corona-Geister abhalten...

Wer mitmachen möchte, kann ein Foto der fertigen „Fratze“ per E-Mail schicken an festausschuss@dorfgemeinschaft-moorwarfen. Die Fotos werden dann auf der Dorfgemeinschafts-Homepage, auf Facebook und Instragram veröffentlicht. Schnitzvorlagen und ein Rezept für eine Kürbissuppe sind auf der Homepage der Dorfgemeinschaft zu finden: www.dorfgemeinschaft-moorwarfen.de

Die Kürbisfratzen müssen nicht perfekt sein – Mitmachen ist die Hauptsache. Und die Nacht des 31. Oktober bietet perfekte Bedingungen: Es ist eine „Vollmond-Samstag-Nacht“, die dann zum nächtlichen Spaziergang durch Moorwarfen einlädt.

Die Organisatoren der Dorfgemeinschaft wünschen sich eine ähnliche gute Resonanz wie bei der Maibaumaktion, als mehr als 50 kleine Bäume den Ort geschmückt haben.