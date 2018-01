Moorwarfen Auch beim 25. Moorwarfer Neujahrsempfang standen die Moorwarfer dicht gedrängt im „Old Schoolhus“. Der Shantychor eröffnete den Abend mit einem Begrüßungslied nach der Melodie „Anker gelichtet“. Mit dabei Ratsvertreter und Umweltminister Olaf Lies – wie immer verspätet, aber das wird ja mit eingeplant. Obwohl fünf Schornsteinfeger in Moorwarfen wohnen, empfing leider keiner der Glücksbringer die Gäste.

Siegmund Netcel, rühriger ehemaliger Moorwarfer Dorfbewohner und Brunnenmeister, hatte aus einer Laune heraus am 1. Januar 1994 um 15.59 Uhr zum ersten Neujahrsempfang in den Moorwarfer Krug eingeladen, berichtete Dorfsprecherin Helga Meyerhofer. Mit netten trefflichen Versprechern sorgte sie für Erheiterung.

Helga Meyerhofer ließ 25 Jahre Dorfgemeinschaft Moorwarfen Revue passieren. Das Dorf wird sich im Frühling im Blumenschmuck präsentieren: Die Dorfgemeinschaft hat tausende Krokuszwiebeln in die Erde gebracht. Meyerhofer bedauerte, dass kein Zeltbetreiber fürs Dorffest gefunden wird. Sie wünschte Eismeister Hermann Werdermann und seinen Eisbahnhelfern noch knackigen Frost für das sehnlichst erwartete Eisfest, lobte Kindergartenleiterin Birgit Rohlfs und ihr Team für ihr Engagement im Dorfgeschehen und dankte Seniorenkreisbetreuerin Ruth Brockmann..

Ein Motor im Moorwarfer Dorfleben war auch der langjährige Dorfsprecher Hans Georg Peters. Er organisierte 1997 das 1. Eisfest auf der Moorwarfer Kuhle, das dann wegen Gefährdung des Fischbestands ausfiel. Beim 3. Eisfest 2009 auf dem von Hermann Werdermann und seinen Helfern gefluteten Verkehrsübungsplatz des Kindergartens schlug die Geburtsstunde des Shantychors, den die Vorsitzende als Botschafter Moorwarfens bezeichnete.

„In diesem Dorf bewegt sich viel, da muss man dabei sein“, freute sich Bürgermeister Jan Edo Albers. Er wünschte der Dorfgemeinschaft auch für die kommenden Jahrzehnte die Kraft und viel Idealismus, sich für ihr Dorf einzusetzen, so wie sie es auch beim Workshop Spielleitplanung praktizierte. Die rege Nachfrage nach Baugrundstücken sei ein Zeichen dafür, dass es sich in Moorwarfen gut leben lässt. Mit einem Display, so Albers, soll wie in anderen Stadtteilen, auf das Einhalten der Geschwindigkeit hingewiesen werden.