Offene Kuhle beim Angelverein

Moorwarfen Der Angelverein Jever plant für den 3. Oktober einen „Tag der offenen Kuhle“ am Bösselhauser See bei Moorwarfen: Unter Beachtung und Einhaltung der Corona-Regeln können Interessierte rund um den See von 9 bis 15 Uhr nicht nur über die Schulter schauen. Neben Infos rund um die Angelfischerei in der Region bietet der Verein auch Nichtmitgliedern – Kindern und Erwachsenen – das freie Angeln am See an; wer keine Angelprüfung oder Fischereischein hat, dem stehen Mitglieder zur Seite.

Wer schon immer wissen wollte wie tief der See ist oder was die Natur unter Wasser zu bieten hat, kann das auf einem Boot mit Echolot erfahren.

Zu diesem Tag bietet der Angelverein Jever auch eine Sonderaufnahme für neue Mitglieder an. Er steht auf der Internetseite zum Download und sollte ausgefüllt mitgebracht oder an den Angelverein geschickt werden.

Mehr Infos und Aufnahmeantrag unter angelverein-jever.de