Blaulicht: Unfall bei Nobiskrug: Pkw landet im Graben

Sandelermöns Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Cleverns: Um 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein PKW war auf Höhe des Nobiskrug/Sandelermöns in den Graben gefahren. Eine Person befand sich im Fahrzeug und musste per Rettungsschere aus dem Wagen befreit werden. Der Fahrer des Wagens war glücklicherweise leicht verletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

