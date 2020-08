Engagement: Mönser bauen Spielplatz einfach selbst

Sandelermöns Der Dorfbürgerverein Sandelermöns baut auf dem ehemaligen Kindergartengelände wieder einen Spielplatz: „Die ehemaligen Spielgeräte wurden seinerzeit bei der Schließung des Kindergartens Sandelermöns weitestgehend abgebaut und dann beim neuen Kindergarten in Cleverns neu aufgestellt worden“, berichtet Udo Albers, Geschäftsführer des Dorfbürgervereins Sandelermöns.

Das Dörphus Der Dorfbürgerverein Sandelermöns hatte 2011 der Stadt Jever den bisherigen Kindergarten abgekauft; seitdem wird das Dörphus als Mittelpunkt des Dorfes modernisiert. Die Stadt Jever beteiligt sich finanziell nicht an Unterhaltung und Ausbau. Auch den Spielplatz-Bau stemmt der Dorfbürgerverein aus eigenen Mitteln. Unterdessen bereitet die Stadt Jever die Modernisierung von drei städtischen Spielplätzen vor: Anfang September soll der Fachausschuss des Stadtrats grünes Licht für die Gestaltungspläne geben – danach sollen Spielgeräte bestellt und die Erdarbeiten ausgeschrieben werden. Und noch in diesem Jahr sollen die Spielplätze Danziger Straße, Apfelgarten Cleverns und Moorwarfen ausgebaut werden. 35 000 Euro stehen pro Platz zur Verfügung.

Der Dorfbürgerverein möchte aber unbedingt für das Dorf und seine Besucher einen Spielplatz vorhalten – nun starteten die Arbeiten: Lars Oltmanns, Sven Ahlhorn, Sönke Verver und Hendrik Cassen nahmen sich der Sache an. Sie begannen, einen von der Firma Mc Donalds in Jever gespendeten Kletterturm mit Rutsche auf dem Gelände beim Dörphus aufzubauen.

„Nun geht es in großen Schritten voran“, freut sich Albers: Das gesamte Außengelände am Dorfgemeinschaftshaus wurde überplant und auch ein entsprechender Ort für den neuen Spielplatz ausgesucht. „Selbstverständlich sollen alle heute gültigen Richtlinien und Normen bei dem Neuaufbau eingehalten werden“, betont Udo Albers.

So musste für den Aufbau des Kletterturms auf der Grundfläche mehr als ein halber Meter Erde ausgehoben werden – nach der Gründung des Kletterturms wird die Grube mit Spielsand aufgefüllt.

Die Mönser peilen eine Fertigstellung des gesamten Spielplatzes für 2021 an. „Früher geht es nicht, da der Verein aufgrund der Corona-Krise keine Einnahmen verzeichnen kann“, erklärt der Geschäftsführer: Sämtliche Feste und Veranstaltungen im Dörphus, vor allem aber auch die privaten Feiern, die Geld in die Vereinskasse spülen, müssen ausfallen. Sobald der Spielplatz fertig ist, soll es eine große Einweihungsfeier geben, kündigt Udo Albers an.