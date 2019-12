Sandelermöns „Bereitet dem Herrn den Weg, denn der Herr kommt gewaltig“: So verkündete Pastorin Katrin Jansen mit dem Bibelwort in der gemütlichen Dorfweihnacht in Sandelermöns. In der Auslegung der Erzählung von Johannes dem Täufer mahnte sie an, praktikable Schritte zum Frieden und zur Menschlichkeit zu entdecken und zu beschreiten.

Dieter Herten begleitete den Gemeindegesang auf dem Harmonium, das Christian Wachtendorf dem Dorfbürgerverein vor vier Jahren geschenkt hatte. In diesem Jahr konnte er wegen einer plötzlichen Krankheit nicht spielen.

Auf der Dorfweihnacht am 3. Advent saßen die Gäste auf den Stühlen, die der Verein aus dem ehemaligen Forsthaus Upjever erworben hat. Kein Trubel, dafür besinnlich und gemütlich war es und am Stand mit Udo Albers’ Punsch zuweilen auch sehr fröhlich. Das Angebot war klein, aber fein, die Resonanz hingegen war groß. Und groß war auch das Kuchenbüfett der Cafeteria.

Ute Brok und Lena Busch boten sorgsam gefertigte Krippen und weihnachtliche Holzbasteleien an. Das romantische Ambiente im „Dörp­huus“ an der Sandeler Straße vermittelte einen Weihnachtsmarkt abseits von Kommerz und Hektik und im besten Sinne das hier noch intakte dörfliche Leben. Bei der Tombola gab es 200 Preise zu gewinnen.

Zur gemütlichen Dorfweihnacht in Sandelermöns gehört auch der Tannenbaumverkauf, so dass die Einwohner auf kurzem Weg ihren Baum in die Häuser transportieren können. Immer mehr Käufer aus der Altgemeinde und den umliegenden Ortschaften holen sich dort ihren Christbaum. Am 20. Dezember lädt die Dorfgemeinschaft zur Teilnahme am „Lebendigen Adventskalender“ um 19.30 Uhr im Dörphuus ein.