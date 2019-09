Schortens /Moorwarfen Da staunten die Mädchen und Jungen des Kindergartens Moorwarfen: In der Zahnarztpraxis von Ute und Lars Niemeyer in Schortens lebt ein Drache. Kurt heißt er – er lebt dort, seit er entsetzliches Zahnweh hatte. Zu viele Süßigkeiten, süße Säfte und Limonade haben seine Zähne durchlöchert. Natürlich konnten die Zahnärzte ihm helfen und seine Löcher füllen – und seitdem ist Praxisdrache Kurt der Experte für Zähne, Zahnpflege und natürlich für alles, was der Zahnarzt in Mündern anstellt.

zahngesundheit Den Tag der Zahngesundheit gibt es seit 1991 und findet seitdem jedes Jahr am 25. September statt. Jedes Jahr steht eine andere Zielgruppe im Fokus des Tages. Der Tag dient im Allgemeinen dazu, mehr Menschen über die Wichtigkeit der Mundgesundheit aufzuklären und Tipps zu einer besseren Mundgesundheit für zuhause zu geben.

Und das erklärte Kurt den 45 Moorwarfer Kindern am Mittwoch zum Tag der Zahngesundheit – die Mädchen und Jungen durften sich alles ganz genau anschauen. Und ausprobieren: zum Beispiel sich im Behandlungsstuhl hoch und runter fahren lassen. Oder sich die Zähne polieren lassen. „Das kitzelt aber“, kichert Ella.

Für die Patienten blieb die Praxis an diesem Tag geschlossen – der Vormittag war ganz den Kindern gewidmet. „Ein ganz tolles Angebot. Wir sind sehr dankbar dafür“, sagte Kindergartenleiterin Birgit Rohlfs. Hintergrund der Aktion ist neben dem Blick auf die regelmäßige Zahnpflege, den Kindern die Angst vorm Zahnarzt zu nehmen. Aber die hatten die meisten sowieso nicht.

Ute und Lars Niemeyer und ihr Praxisteam hatten sich zusammen mit Zahntechniker Enno Dieling eine Menge einfallen lassen, um den Kindern alles zu erklären. So wurden Abdrücke von Gebiss und Fingern genommen, die die Kleinen mit nach Hause nehmen konnten; einer Orangenhälfte konnten die Kinder mit einer „Zahneinschlafpumpe“ – einer Spritze, aber das klingt zu bedrohlich – eine Betäubung verpassen.

Auszubildende Leyla Ferreira erklärte den wissbegierigen Mädchen und Jungen den Behandlungsstuhl mit all seinen Funktionen, Lampen und Knöpfen, und die Zahnarzthelferinnen Babette Renken und Mareike Waniek nahmen den Kindern die Furcht vor den Geräten und Werkzeugen, mit denen Zahnärzte ihren Patienten im Mund herumfuhrwerken. Am Gerät mit dem Polieraufsatz hatten die Kleinen sogar eine Menge Spaß. „Das kitzelt ein bisschen“, fanden sie.

Praxisdrache Kurt zeigte, dass er ebenfalls keine Angst vorm Zahnarzt hat: Ihm durften die Kinder ebenfalls ein Loch im Zahn stopfen.

Als Verpflegung stellte die Zahnarztpraxis ein paar Snacks bereit: natürlich zahngesunde Gemüsestreifen und keine Süßigkeiten. . .