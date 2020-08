Grünes Licht Für Jever 3.0: Kino wie aus den Anfangstagen der Lichtspiele

Jever Kaum ist „Grünes Licht für Jever 2.0“ zu Ende, geht es weiter mit „3.0“: Die Stadt Jever präsentiert in Kooperation mit dem Schlossmuseum am Samstag, 22. August, das Wanderkino aus Leipzig auf dem Schlossvorplatz. In nostalgischer Atmosphäre zeigt das mobile Kino mit historischer Vorführtechnik in 16 mm Stummfilme unterschiedlicher Genres – Slapstick-Komödien, Monumentalfilme, Independent-, Avantgarde- und Experimentalfilme. Alle Filme werden live von Sebastian Pank (Saxofon/Bassklarinette) und Tobias Rank (Piano) begleitet.

Karten fürs Wanderkino Karten fürs „Wanderkino“ am Samstag, 22. August, ab 21 Uhr auf dem Schlossvorplatz gibt es für 5 Euro in der Tourist-Info Jever im Graftenhaus, Tel. 04461/939 265, an der Abendkasse und unter www.reservix.de

Ein Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug (Magirus Deutz, 1969) integriert die gesamte Kino-, Ton- und Lichttechnik.

Das Wanderkino zeigt in Jever folgendes Filmprogramm:

• Der Vagabund – Charlie Chaplin/1916

• Pat und Patachon auf hoher See – Lan Lauritzen/1926

• Lost and Found – Harry Langdon/1923

• Die Babywäsche – Drei Filme mit den Kleinen Strolchen/1922

• Das Bleichgesicht – Buster Keaton/1922

Thomas Lottmann vom Teehaus „Leidenschaften“ versorgt die Kinobesucher mit selbst gemachtem Popcorn und Erfrischungsgetränken. Der Schlossvorhof wird um 20.30 Uhr geöffnet.