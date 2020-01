Oldenburg Sabine Blütchen ist die Präsidentin der 49. Synode der Evangelischen Kirche in Oldenburg. Bei der Wahl zur Synodalpräsidentin am Samstagmorgen in der Oldenburger Lamberti-Kirche-Kirche erhielt Blütchen 57 von 58 Stimmen (bei einer Enthaltung).

Die 66-jährige Oldenburgerin war bereits in den vergangenen sechs Jahren Synodalpräsidentin. Zu ihren Stellvertretern wurden Birgit Wessels (Elsfleth) und Pfarrer Kai Wessels (Wilhelmshaven) gewählt.