Contra: Alberner Trend

Ich war kürzlich in Berlin. Überall stehen wild geparkte Roller in der Gegend herum, überall wird mit den Dingern gefahren. Es sind wohl aber kaum Berufstätige damit unterwegs, die auf ihr Auto verzichten, sondern vor allem Touristen.

Davon hat Oldenburg zwar deutlich weniger. Dennoch ist zu befürchten, dass der Roller-Irrsinn bei uns – natürlich auf niedrigerem Niveau – ebenfalls Einzug halten wird. Dabei bräuchten wir in Oldenburg eigentlich viel mehr neue Abstellflächen für Fahrräder. Und auch unsere Radwege sind vor allem zu Schulzeiten hoffnungslos überfüllt. Wenn da jetzt auch noch – weil es denn so cool ist – Roller mittendrin herumfahren, sind steigende Unfallzahlen gewiss keine Überraschung. Übrigens: Rollerfahrer mit Helm habe ich in Berlin nicht einen gesehen.

Die Folgen dieser albernen Roller-Welle zahlen wir alle. Die einen als direkte Opfer von Kollisionen, der Rest als Teil der Krankenkassen-Solidargemeinschaft.

Nur eines wird nicht passieren: Die Roller werden so gut wie keinen Auto-Kilometer einsparen.

