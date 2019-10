Jahrelang haben sich Kreis und Gemeinde mit der Bahn wegen der Situation am Bahnübergang Raiffeisenstraße gestritten. Nun sind sich die beiden Partner selbst in die Haare geraten. Um die Finanzierung einer Umgehungsstraße ist ein heftiger Streit entbrannt. Ob man das Vorhaben nun befürwortet oder nicht, förderlich ist eine solche Auseinandersetzung nicht. Kreis und Gemeinde sind gut beraten, die Differenzen schnellstmöglich auszuräumen und zurück zur Sachlichkeit zu kommen. Eines ist allerdings schon jetzt klar. Die Sitzung des Bauausschusses am Montag dürfte um einiges Spannender werden, als man wohl zunächst angenommen hätte.

