Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist in Rastede vertagt worden. Der Grund dafür dürfte zu einem nicht geringen Teil in der Tatsache liegen, dass in der Gemeinde am 16. Juni die Stichwahl um das Bürgermeisteramt stattfindet. Wer möchte vor einer solch wichtigen Entscheidung, bei der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Bewerbern abzeichnet, schon erklären müssen, warum die Anlieger der Bachstraße noch zahlen müssen, die des Voßbarg aber nicht mehr. Es geht schließlich um jede Stimme bei der Wahl. Da bot es sich aus taktischen Gründen an, dass strittige Thema noch einmal zurückzustellen. Hätte die Bürgermeisterwahl schon im ersten Wahlgang einen Sieger gefunden, wäre die Beratung im Finanzausschuss anders abgelaufen.

Frank Jacob über die Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge

