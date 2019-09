In die seit Jahren andauernde Bäder-Diskussion könnte in Rastede endlich Bewegung kommen. Im neu eingerichteten – und nach Druck von außen auch öffentlich tagenden – Arbeitskreis hatten erstmals Vereine, Schulen und weitere Nutzer der Bäder Gelegenheit, ihre Vorstellungen zu äußern. Die nutzten sie unter anderem, um eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen zu machen. Deutlich wurde in der Runde auch, dass die bestehenden Standorte des Freibads und des Hallenbads viele Vorteile haben und daher nicht aufgegeben werden sollten.

