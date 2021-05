Kommentar: Freie Fahrt für Radler

Rundum die gesperrte Cäcilienbrücke tut sich mit ihrem Neubau die Chance auf, an dieser Stelle eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen. Wie angenehm ist es heute, die Bremer Straße im Brückenbereich zu überqueren und dabei kaum Gefahr zu laufen, von einem Auto angefahren zu werden. Von verkehrsberuhigten Zonen am Damm und auf der Bremer Straße würden alle profitieren – an erster Stelle die Geschäfte und Gastronomie und vor allem die Menschen, die Ruhe und Erholung am Wasser suchen.Die Verwaltung muss sich fragen, warum bis heute keine Ergebnisse einer Verkehrsuntersuchung vorliegen, in der die Verlagerung der Verkehrsströme nach der Brückenschließung dokumentiert worden ist. Schon vor zwei Jahren war für sie der Auftrag ergangen, ergebnisoffen eine Umgestaltung der Straße „Am Damm“ zugunsten des Radfahrverkehrs zu prüfen. Aufgabenstellungen sind dazu da, sie zu bearbeiten, zu lösen – in einer sich immer schneller wandelnden Gesellschaft mit Blick auf die Zukunft gerichtet. Dabei ist es ausdrücklich erlaubt, Meinungen zu ändern und sie den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Welt wird nie mehr die sein, die sie vor Corona mal war. Das gilt vor allem für die abschwellenden Verkehrsströme. Die Menschen arbeiten zuhause und kaufen (leider) immer mehr von zuhause aus ein. Das sind die Tatsachen, denen Rechnung getragen werden muss. Und dann ist da ja auch noch die in der jüngeren Generation verwurzelte Fridays-for-Future-Bewegung, die das Auto als Verkehrsmittel in Frage stellt und danach lebt.

