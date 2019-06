Die in Brake ums Leben gekommenen 23 Zwangsarbeiter haben mit jahrzehntelanger Verspätung eine würdige Erinnerung erfahren. Aber nicht nur das: Ihnen wurde endlich zuteil, was jedem Menschen zusteht: Würde. Würde in Form eines „Denkmals gegen das Vergessen“, Würde in Form eines christlichen Abschieds.

Das Mahnmal ist dabei aktueller als es bei seinen Anfängen vielleicht gedacht war. Und nötiger: Angesichts eines wiedererstarkenden Rechtsradikalismus’ müssen alle Demokraten sämtlicher Generationen dafür einstehen, dass dieser Teil der deutschen Geschichte sich niemals wiederholen darf. Und dafür muss die Erinnerung an die Vergangenheit wach gehalten werden.

Die Braker Gymnasiasten haben – zum Teil über ihre Schulzeit hinaus – mit dem Mahnmal ein Stück Geschichte geschrieben. Hoffentlich fällt ihr Engagement auf fruchtbaren Boden.

Markus Minten über Aufarbeitung der NS-Zeit

