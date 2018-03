Kommentar: Grüne gehen schwierigen Zeiten entgegen

Niedersachsens Grüne gehen nach dem Parteitag in Oldenburg schwierigen Zeiten entgegen. Die neue Doppelspitze mit Anne Kura und Stefan Körner muss sich an Grünen-Vorbildern messen lassen, die in den letzten Jahren tiefe politische Spuren hinterlassen haben. Erinnert sei beispielsweise nur an Rebecca Harms, Stefan Wenzel, Jürgen Trittin, Anja Piel und die bis zu diesem Parteitag als Vorsitzende amtierende Meta Janssen-Kucz.

Das neue Spitzen-Duo verfügt über wenig Erfahrung in der Führung einer so traditionsreichen grünen Bewegung, die besonders in Niedersachsen Geschichte geschrieben hat. Wird es Kura und Körner gelingen, die Grünen auch in Zukunft weiter so tief in den zahlreichen Bürgerbewegungen zu verankern?

Appelle, künftig mehr auf die Straße zu gehen, sichern noch keine Wählerstimmen. Diese Grünen-Spitze vermittelt keine inhaltlichen Schwerpunkte. Viele Äußerungen stammen eher aus dem Baukasten für grüne Überzeugungen als dass sie persönliches Profil widerspiegeln. Völlig unklar, wie sich die beiden Parteivorsitzenden gegen die mächtige Landtagsfraktion durchsetzen wollen. Dort liegt wohl mehr denn je das eigentliche Machtzentrum der Grünen. Ob dieses Ungleichgewicht auf Dauer gut geht? Vieles spricht dagegen. Die politischen Weichen werden künftig in der Landtagsfraktion gestellt. Die Parteiführung verliert an Bedeutung.