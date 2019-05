40 Zentimeter, mehr nicht, und dann kommt der Müll – Steine, Scherben, Keramik. Ein Wunder, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten im Marschwegstadion niemand ernsthaft auf dem Fußballfeld daran verletzt hat. Die Scherben mag man mit einem undurchlässigen Vlies abdecken können. Ein anderes Problem wird aber nicht behoben. Der Platz befindet sich über einer Hausmülldeponie, die erst vor gut 60 Jahren aufgegeben worden ist. Und dieser Müll bleibt in Bewegung, er setzt sich weiter ab. Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis der für 780 000 Euro frisch ausgerollte Rasen wieder die Unebenheiten aufweisen wird, für die das Marschwegstadion berühmt berüchtigt ist.

Rausgeworfenes Geld sozusagen. Jedenfalls wird eine Drainage verlegt, eine Rasenheizung aber nicht, die für einen Spielbetrieb in der Dritten Liga unabdingbar ist. Davon ist der Oldenburger Fußball Lichtjahre entfernt. Wenn man so will, schaufelt die Stadt dem Spitzenfußball für alle Fans weithin sichtbar das Grab. Ein Trauerspiel, das Anfang der 90er-Jahre begann, als sich die Stadtoberen fürs Marschwegstadion als zentrale Sportstätte – auch für den Fußball – entschieden.

Thomas Husmann zur

Rasensanierung

