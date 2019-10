Mehr als vier Wochen braucht ein Weltkonzern wie Siemens, um eine der wichtigsten Ampeln in Brake wieder ans Laufen zu bringen. Wenn er es denn überhaupt schafft. Was sich derzeit an der Einmündung Weserstraße/B 212neu abspielt, ist wahrlich kein Meisterstück.

