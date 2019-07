Der neue Waffenplatz ist für Familien eigentlich ein Gewinn. Leider ist dort bislang nicht wirklich die passende Gastronomie angesiedelt. Mütter und Väter mit kleinen Kindern treffen sich gerne in Cafés und nicht in Cocktailbars oder Burger-Restaurants. Dort, wo solche Angebote zu finden sind, fehlen wiederum Spielmöglichkeiten für die Kleinen. Es braucht gar nicht viel. Kinder können sich über einfache Sandhaufen begeistern. Wie großartig könnte man zudem den oft toten Schlossplatz nutzen mit ausleihbaren Kettcars oder anderen Kinderfahrzeugen. Verwiesen wird natürlich sofort auf die Kosten und den Pflegeaufwand. Doch wer das Geld der Kunden in der Innenstadt ausgegeben wissen möchte, muss eben investieren. Ansonsten grüßen Ikea und Famila mit ihren Spielwelten oder das Internet. Denn online bestellen kann man auch vom Spielplatz am Stadtrand aus.

Patrick Buck https://www.nwzonline.de/autor/patrick-buck Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2114 Lesen Sie mehr von mir