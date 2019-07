Wir legen uns mal fest: Als vor einiger Zeit Dr. Andreas von Seggern, der Leiter des Stadtmuseums, das „Monse“-Schild in der Mottenstraße abmontierte, um es fürs Stadtmuseum zu sichern, hat das viele Oldenburger in gewisser Weise berührt, wohl kaum aber die Leiterin der städtischen Museen, zu der das Museum ganz wesentlich gehört. Die Oldenburger Geschichte war für Deufel von Anfang an vor allem etwas, das in ganz großen, eher politischen und ideologischen Zusammenhängen zu sehen, behandeln und vermitteln ist. Auch insofern wurde diese Personalie von vielen Insidern von Anfang an als Missverständnis betrachtet. Zumal der persönliche Umgang fragwürdig gewesen sein soll.

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

