Ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung: Ein halbes Jahr mussten wir als Eltern warten, um endlich ein Gesprächstermin mit den Erzieherinnen zu bekommen. Das möchte ich ihnen persönlich gar nicht anlasten, sie sollen gar nicht mehr arbeiten als vorgesehen. Das Problem sind Zeitfresser wie Verwaltungsaufgaben oder das Verfassen von Berichten, die den Menschen in den pädagogischen Berufen die Luft abschnüren. Daher der Wunsch an Stadt und Land: Lasst die Erzieher endlich erziehen und die Lehrer lehren. Das ist es, was wir Eltern uns wünschen.

Patrick Buck über die Aufgabenhäufung bei Erziehern und Lehrern

