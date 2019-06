Stadtverwaltung und Politik haben alles richtig gemacht. Sie verlassen sich nicht auf Versprechungen, von denen sie nicht wissen können, wann und in welcher Form sie vom Land erfüllt werden. Oder ob überhaupt.

Der Bedarf an Kindertagesstätten-Plätzen ist da – jetzt und nicht erst, wenn Richtlinien den langen Weg durch die Gremien in Hannover gefunden haben. Also tut die Stadt Brake gut daran, den Bau der Kita Golzwarden zu beginnen – zumal sie so vorausschauend war, diese Fördermittel gar nicht erst in die Finanzplanung einzurechnen.

Dass die Stadt Brake – und andere Kommunen auch – langfristig aber die Kosten bezahlen müssen, die das Land verursacht, ist nicht nur ungerecht, es ist auch widerrechtlich. Es gilt nach wie vor das Konnexitätsprinzip. Und das besagt, dass eine staatliche Ebene verpflichtet ist, für finanziellen Ausgleich zu sorgen, wenn sie Aufgaben an eine andere überträgt. Oder salopp gesagt: Wer die Musik bestellt, muss sie auch zahlen.

Die Befürchtung, dass dies nach Ablauf der bis 2022 zugesagten Finanzierung der Beitragsfreiheit vergessen wird, ist in allen Kommunen groß. Denn das würde weitaus höhere Belastungen bedeuten. Das darf nicht passieren.

Markus Minten über das gefährdete Konnexitätsprinzip

