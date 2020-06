Eichenprozessionsspinner Auf Schulgelände: Gefährliche Raupen an Grundschule Krusenbusch

Krusenbusch Oldenburg hat den ersten Befall mit dem Eichenprozessionsspinner – ausgerechnet an einer Grundschule: Die Larven der Raupen wurden nach Mitteilung der Stadt am Montagnachmittag an einer freistehenden Eiche auf dem Gelände der Grundschule Krusenbusch entdeckt. Da die Brennhaare der Raupen dieses Schmetterlings bei Menschen Gesundheitsbeschwerden auslösen können, wurden Teile des Schulhofes und des Spielplatzes der Grundschule vom Hausmeister sofort weiträumig abgesperrt.

Die Stadt hat nach eigenen Angaben umgehend ein Fachunternehmen mit der Bekämpfung des Schädlings beauftragt. Die Arbeiten sollten bereits am Dienstag ausgeführt werden. Dabei wurde eine mechanische Bekämpfung per Industriesauger vorgenommen.

Obwohl es sich nur um wenige Larven handelt, die sich im unteren Stammbereich der Eiche befinden, werden die Fachleute auch die Baumkrone auf weitere Nester untersuchen. Dadurch werden gegebenenfalls weitere Vorkommen bekämpft, informiert Uwe Ahlers, Leiter des Fachdienstes Stadtgrünpflege. Ebenso erfolgt in den nächsten Tagen eine regelmäßige Kontrolle. Der betroffene Bereich bleibt vorsorglich weiterhin abgesperrt.

Bei Verdacht auf Eichenprozessionsspinner-Vorkommen bittet die Stadt um Hinweise unter Telefon 235-44 44 (ServiceCenter), Telefon 235-27 77 (Umwelttelefon) oder Telefon 235-25 14.