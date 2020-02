Dangast /Nethen /Bremen Vor 25 Jahren, zu seinem 100. Geburtstag, gab es noch kleine Ausstellungen und Veröffentlichungen, die an den Künstler erinnerten. Nun scheint er vergessen worden zu sein: Der Maler Wilhelm Tegtmeier (1895 bis 1968), der vor 125 Jahren, am 9. Januar 1895 in Barmen geboren wurde. Ein Zeitgenosse Franz Radziwills und Jan Oeltjens, der die Lebensjahre nach dem Krieg im „Schäfermoorhaus“ in Nethen verbrachte, eine Zeitlang auch in Ruttel (Gemeinde Zetel) lebte. Am 6. November 1968 starb Tegtmeier in Nethen. Tegtmeier gilt neben dem gleichaltrigen Franz Radziwill als bedeutendster Vertreter des Realismus im Oldenburger Land. Es gibt eine Reihe von Parallelen im Leben der beiden Künstler, aber auch eine Reihe von Unterschieden.

Tegtmeier wuchs in Leer und Osnabrück auf. Dem Wunsch der Eltern, Tierarzt zu werden, kam er nicht nach. Seit 1912 hatte er Unterricht im Zeichnen genommen und wollte Maler werden. Er riss aus, um als Schiffsjunge auf einem Segelschiff anzuheuern. So umrundete er zweimal auf Seglern Kap Horn, kehrte zurück, um die Abiturprüfung abzulegen. Am 1. Weltkrieg nahm er – wie Radziwill – als Soldat teil. Zunächst 1915 an der Ostfront, dann folgte ein einjähriger Lazarettaufenthalt, weil er an Diphtherie erkrankt war. Das Kriegsende erlebte er an der Westfront. Anschließend studierte er an der Kunstgewerbeschule Hamburg und belegte an der Universität Altgriechisch. Durch Vermittlung von Franz Radziwill lernte er die Kunsthistoriker Rosa Schapire und Wilhelm Niemeyer kennen. Einige von Tegtmeiers Holzschnitten erschienen in der von Niemeyer und Schapire herausgegebenen expressionistischen Kunstzeitschrift „Kündung“. Tegtmeier lernte auch Heinrich Vogeler kennen.

1923, als Kunsterzieher am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hannover, heiratete er Gertrud Hümme, Tochter eines Landwirts auf Gut Silberkamp zwischen Lehmden und Liethe, die er beim Studium in Hamburg kennengelernt hatte – eine „unstandesgemäße“ Verbindung, wie man damals die Verbindung mit einem Künstler beurteilte. Ab 1924 arbeitete Tegtmeier, als Zeichenlehrer wegen Personalabbaus entlassen, als freischaffender Künstler, nunmehr wie Radziwill am Realismus orientiert – und wie bei Radziwill mit einer magischen Komponente. Das Paar lebte bei Ruttel (Gemeinde Zetel), auf Borkum, in Hamburg, Osnabrück und Leesum. Tegtmeier holte das Steuermannspatent nach und unternahm mehrere Fahrten mit Trawlern. Auf Vermittlung des Leiters der Nordischen Kunstakademie Bremen, Carl Horn, erhielt Tegt-meier 1936 den Auftrag für Wandmalereien im Haus Bremen und Haus Hameln des Olympischen Dorfes in Berlin. Seine Parteimitgliedschaft in der NSDAP verhindert, wie bei Radziwill, nicht, dass sein expressionistisches Frühwerk als „entartet“ disqualifiziert wird. Aus dem Oldenburger Landesmuseum wird 1937 ein Druck als entartet beschlagnahmt und vernichtet. Gleichwohl erhält Tegtmeier ab 1936 den Auftrag, ein Seminar für Kunsterziehung an der Nordischen Kunstakademie in Bremen aufzubauen. 1942 wird ihm der Titel Professor verliehen. Und wie bei Radziwill wirft auch ein denunziatorischer Brief einen Schatten auf die Künstler-Biografie. Tegt-meier zeigt schriftlich an, dass Carl Horn, der Leiter der Nordischen Kunstakademie, einen politischen Witz erzählt habe, in dem es um die Schlagkraft der Armee und den offensichtlichen Widerspruch zwischen propagierten und erreichten Kriegszielen ging. Horn wird später abberufen.

1943 wird Tegtmeier an die Hochschule für Kunsterziehung in Berlin gerufen. Dort wird auch 1944 seine Wohnung mit Holzstöcken, Kupfertafeln, 60 Gemälden und der Bibliothek durch einen Bombenangriff vernichtet. Das Kriegsende erlebt er auf Gut Silberkamp. Er fährt erneut zur See, holt das Kapitänspatent nach. Gleichzeitig erhält er neue Aufträge, nämlich Mosaike für die Sielbauwerke in Dangast und Harlesiel zu gestalten. Es folgen weitere Aufträge für Wandschmuck an Bauten und für Schiffe des Norddeutschen Lloyds und Mobil Oil. Ein Sgraffitto am Dangaster Hafen zeigt die Küstenlinie des Jadebusens und die Deichbau- und Küstenschutzbauwerke als Karte. Es wird oft übersehen, dass dieses schöne Kunstwerk vom Meister des Holzschnitts, Wilhelm Tegtmeier, stammt.