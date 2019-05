Oldenburg Als Familie Sielmann 1924 von Mönchengladbach nach Königsberg zog, wäre dies dem jungen Heinz beinahe zum Verhängnis geworden. Dort, in Ostpreußen, erwachte im damals Siebenjährigen schnell eine große Begeisterung für schnepfenartigen Wiesenvögel wie Kiebitz, Rotschenkel, oder Bekassine. Mit dem Feldstecher seines Vaters erkundete er die Vogelwelt, verlor dabei jedoch die Schule aus dem Blick. Die Noten sackten ab. Das Abi schaffte er wider Erwarten dennoch – und bekam als Anerkennung seiner Mutter seine erste Kamera. Es war der Beginn einer beispiellosen Karriere, die vom 2. Juni an, dem Geburtsdatum Sielmanns (1917–2006), im Oldenburger Landesmuseum Natur und Mensch erlebbar gemacht wird.

Den Zeitgeist getroffen

Im Mittelpunkt der Wanderausstellung „Sielmann!“, die das Ergebnis einer Kooperation zwischen der Heinz- Sielmann-Stiftung und dem Museum für Naturkunde Berlin ist, steht das Lebenswerk des berühmten Filmpioniers. Mit seinen spektakulären Tieraufnahmen, ausgestrahlt in Sendungen wie „Expeditionen ins Tierreich“, faszinierte Sielmann Millionen Menschen vor den heimischen Fernsehern. Sein Ziel: die Zerstörung von Lebensräumen und die Notwendigkeit ihres Schutzes in den Fokus zu stellen, von den Galapagos-Inseln bis hin zu den Einflüssen der innerdeutschen Grenze auf Flora und Fauna („Tiere im Schatten der Grenze“, 1989).

Nora Künkel im Interview:

Zu den 80 lebensgroßen Tierpräparaten, die auf 400 Quadratmetern gezeigt werden, gehören daher auch regionale Tierarten wie Wildkatzen oder auch ein Wisent mit realistisch-dreckigem Fell.

Termine und Daten Die Schau ist vom 2. Juni bis zum 3. November zu sehen. Geöffnet: dienstags bis freitags 9–17 Uhr; samstags und sonntags 10–18 Uhr. Preise: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder ab 7 Jahre 2 Euro, darunter feier Eintritt.

Das passt nicht nur gut zum Konzept des Landesmuseums, sondern auch in die aktuelle gesellschaftliche und politische Diskussion, wie die Fridays-for-Future-Bewegung oder auch das gute Abschneiden der Grünen bei der Europawahl belegen. „Dafür braucht es Menschen, die mitreißen. So einer war Heinz Sielmann“, betont Christina Barilaro, Bereichsleiterin Naturkunde.

Im Begleitprogramm finden sich daher neben Führungen zahlreiche Veranstaltungen, die das Thema Naturschutz vertiefen. Beim „Sielmann Dialog“ am 16. Juni wird beispielsweise dargelegt, wie der eigene Garten zu einem schöneren Lebensraum für Tier und Mensch werden kann. Filmabende mit preisgekrönten Werken Sielmanns (Bambi, Filmband in Gold) ergänzen das Programm genauso wie Kreativwerkstätten für Kinder und Jugendliche. „Wir möchten Sielmanns Begeisterung für die Natur weitertragen“, erklärt Nora Künkler von der Sielmann-Stiftung. Diese wurde vor 25 Jahren von Heinz und seiner Frau Inge gegründet, um den Naturschutz voranzutreiben. „Das machen wir, indem wir möglichst große Landschaften käuflich erwerben und erhalten, die sogenannten Sielmanns Naturlandschaften“, präzisiert Künkler. Zudem stehen die Themen Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda.

Der Erfindergeist des neugierigen Film-Pioniers wird in der Ausstellung selbst auf erfrischende, überraschende Art auf die Besucher übertragen. Weiße Monitore prägen den Raum, doch zu sehen ist auf diesen zunächst nichts.

Neue Perspektiven

Denn wer Ausschnitte aus dem filmischen Werk Heinz Sielmanns sehen möchte, muss dafür eine „Entdeckerlinse“ zu Hilfe nehmen, die jeder Besucher beim Eintritt erhält. Durch die moderne Technik kann jeder so die Aufnahmen sehen, wie sie Sielmann durch sein Objektiv sah.

So werden die Präparate zu Geschichtenerzählern. Das Wisent (das eines natürlichen Todes starb) zeigt beispielsweise, wie der Mensch die mächtigen Tiere in freier Wildbahn ausrottete, diese nun aber in der Naturlandschaft Döberitzer Heide in Brandenburg ein neues Zuhause gefunden haben.

So macht diese Sonderausstellung Sielmanns Erbe auf spektakulär-innovative Weise erlebbar – und könnte kaum besser zum Zeitgeist passen.

