Oldenburg /Berlin Der Volksmund sagt, dass vieles zwei Seiten hat. Dieses Leben hat auf jeden Fall zwei Seiten.

Die eine sieht so aus: Morgens als Schauspieler in Berlin für einen Kinofilm den werbenden Text („Trailer“) im Studio einsprechen, anschließend gemütlich mit dem Rad durch den Bezirk Wilmersdorf juckeln und vielleicht bis Potsdam durch die Dörfer radeln.

Die andere Seite? Kein Auto, keine großen Rollen, kein Theater und das Geld reicht gerade so.

Oldenburger Mansarde

Lange war der Schauspieler und heutige Rentner Marlin Wick in früheren Jahren arbeitslos, hing zu Hause herum, las immer wieder Shakespeare, betrieb Körpertraining. Hier ein kleiner Auftrag, dort ein wenig Synchronisation. Da war nie viel. Jetzt ist es auch nicht pralle. Und wie viel Zukunft hat man noch mit 66 Jahren?

Der sehr freie Schauspieler Wick lacht trotzdem gern und dröhnend. „Ich bin glücklich“, sagt er. Alles aus dem Mund des Bassbaritons klingt herrlich tief und gut. So wie der Bär Balu aus dem Dschungelbuch. Den Bauch dafür hat Wick inzwischen nicht mehr, fröhlich ist er aber noch. Bis 2014 hatte er in einer Mansarde im Oldenburger Ziegelhofviertel gewohnt. Er hatte immer tüchtig gewunken, wenn man den Wagen parkte. Er selbst hat keinen – kein Geld, kein Auto. Zwei alte Treppen hoch wohnte er in Oldenburg in einer Zweizimmerwohnung, und da war nicht Hollywood. Irgendwo lag eine rote Matratze rum. „Für Gäste.“

Dann zog er weg aus Oldenburg. Zu oft war er arbeitslos gewesen. Heute wohnt Wick in Berlin und pendelt oft nach Oldenburg. Dort wartet seine Freundin, die Zeichen stehen auf Zusammenziehen („wenn sie mal aufgeräumt hat!“). Einen Teil seiner Bücher schleppt er schon wieder an die Hunte.

In der Künstlerkolonie-Berlin-Wilmersdorf hat er eine kleine Zweizimmer-Wohnung ergattert. „Hier hat mal Marianne Hoppe gewohnt! Und der Fußboden besteht noch aus Dielen von 1928“, erklärt er lächelnd. Dann kramt Wick seine Fotos raus. „Viele sind das ja nicht.“ Ein Bild zeigt ihn in einer berühmten Inszenierung von Günter Krämer in Köln. Da hat er in der „Dreigroschenoper“ gespielt, den Smith. Keine Riesenrolle, aber Richard von Weizsäcker begrüßte ihn. Damals bedeutete der Händedruck eines Bundespräsidenten noch was. Doch das liegt Jahrzehnte zurück, jetzt lebt Wick von Gelegenheitsaufträgen.

Er ist ein Ur-Oldenburger, aufgewachsen in Nadorst und Ohmstede. Da hat er auf dem Arm des Vaters die Güterwaggons der Braker Bahn gezählt. Später studierte er Germanistik und Anglistik in Berlin, besuchte eine kleine Schauspielschule, volontierte bei den „Stachelschweinen“, verbrachte Lehrjahre in Lüneburg am Stadttheater.

Irgendwann war er der Mann für alles, spielte in Duisburg oder Hamburg, synchronisierte in „Star Trek“ einen sprechenden Computer, war die Stimme des Robert in der US-Sitcom „Alle lieben Raymond“.

Auch den Grafen und Seehelden Luckner hat er mal gespielt – in einer TV-Dokumentation mit nicht gerade ausufernden Spielszenen. „Ich habe keinen großen Namen, aber einen Riesenkopp. Da passte kaum die Kapitänsmütze drauf!“

„Ich fühle mich nicht arm“, betont Wick mit blitzenden blau-grünen Augen. Der Mann träumt von keinem anderen Leben. „Ich fange irgendwie gerade erst an“, meint der kernige Kerl. „Wir Schauspieler spielen, bis wir tot umfallen.“ Das kann keiner ernsthaft wollen bei einem Menschen mit so positiver Einstellung. Oder spielt er nur eine von zahlreichen Rollen seines Lebens?

Berlin stinkt ihm

Der einzige Sohn ist ihm 1984 nach drei Monaten gestorben – „plötzlicher Kindstod“. Er denkt oft daran, ohne depressiv zu werden: „Alles Schwere wird irgendwann zu Kraft. Das macht mich stärker.“ Marlin hieß sein Sohn. Marlin heißt auch der Künstler mit Vornamen. Einmal schrieb ein Veranstalter in Dresden seinen Namen auf Plakaten falsch. Plötzlich war er Marlin von Wick. Das klang klasse. Doch nun ist Wick wieder bürgerlich. Das „von“ hat er streichen lassen. „In Berlin würde das affig wirken.“

So simpel kann das einfache Leben sein. Die Miete frisst 500 Euro warm für das Eckzimmer, das kleine Schlafzimmer, die Küche. Als Altersrente erhält er 450 Euro. Also hat er Aufträge nötig. Und die hat er mal mehr, mal weniger. In Stieg Larssons „Verblendung“ hat er vor einiger Zeit eine winzige Szene synchronisiert. Was es dafür gibt? 100 Euro brachte das im Hamburger Studio, die Anreise musste er selbst zahlen.

Seine Soloprogramme zu Gottfried Benn oder Egon Friedell will keiner hören. Oder nur im privaten Kreis. Das Staatstheater Oldenburg – vor Jahren hat er in „Ronja Räubertochter“ mitgespielt – wahrt zu seinem Ärger die Funkstille. Hinzu kommt die in der Branche übliche Nachrede. „Über mich habe ich schon alles gehört“, lacht Wick. Dass er zickig sei, nie pünktlich. Nichts davon stimmt, aber es vermiest ihm Rollen, die er erst gar nicht bekommt.

Momentan spricht er viel Zeichentrick und Hörspiel. Etwa einen Räuberhauptmann in „Sherazade – Geschichten aus 1001 Nacht“. Oder einen Desperado in „Legends of Tomorrow“.

Für die neue Show von Klaas Heufer-Umlauf (auch ein Oldenburger) hat er ein paar „Einsprecher“ geliefert. Das macht Spaß, bringt Geld und ist fürs Fernsehen. Seltsam genug: Er selbst hat gar keinen Fernseher. Und neulich hat ihn die Versandapotheke DocMorris engagiert, mit einem Zettel in der Hand auf Plakaten abgebildet. Was das bedeuten sollte?

Er zuckt die Schultern. Schauspielerschicksal: Oft weiß er nicht, was er macht, macht das aber gut. Für „Mediamarkt“ war er mal im Spot ein unglücklich veranlagter Frisör. Für eine Landwirtschaftsmesse hat er mit knarziger Stimme die Werbetrommel gerührt: „Wir Bauern sorgen für eure Ernährung...“.

Sprecheraufträge bringen schon mal 300 bis 400 Euro – aber zuweilen nur einmal die Woche. Also doch deprimiert?

„Nein, ich bin frei. Ich bin privilegiert!“ Trotzdem wäre der Anruf eines Theaterintendanten nicht unangenehm. Bis dahin hält er sich fit, raucht nicht, trinkt nicht, fährt viel Fahrrad im „stinkenden“ Berlin. Aufhören ist für ihn keine Alternative.

„Ich fühle mich wie 25!“, lacht Wick alle Probleme weg. Natürlich dröhnend. Er hat nicht viel. Aber was braucht man schon zum Glück.