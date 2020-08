Live-Schaltung Nach Oldenburg: Filmfest ehrt „Exorzist“-Schöpfer William Friedkin

Filme der William Friedkin-Retrospektive

Die Retrospektive-Filme – Regie: William Friedkin

• The People vs. Paul Crump (USA 1962)

• The French Connection / Brennpunkt Brooklyn (USA 1971)

• The Exorcist / Der Exorzist (USA 1973)

• Sorcerer / Atemlos vor Angst (USA 1977)

• To Live and Die in L.A. / Leben und Sterben in L.A. (USA 1985)

• Killer Joe (USA 2011)