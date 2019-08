Oldenburg Die heiße Phase hat begonnen: Am Mittwoch, 11. September, beginnt in Oldenburg das 26. Internationale Filmfest. Fünf Tage lang, bis zum 15. September, liegt der Fokus auf dem Independent Film.

Festivalleiter Torsten Neumann verspricht „neue, waghalsige Erzählformen“ – und hat bereits einen ersten Vorgeschmack auf einige der Filme gegeben, die im Casablanca Programmkino, im Cine k in der Kulturetage, in der Exerzierhalle am Pferdemarkt, im theater hof/19 und in der JVA Oldenburg gezeigt werden. Darunter Deutschland-, Vor-, Europa-, Internationale und Weltpremieren:

Cat Sticks

(Indien, Europapremiere, Regie: Ronny Sen)

Cuck

(USA, Internationale Premiere, Regie: Rob Lambert)

In Full Bloom

(USA, Weltpremiere, Regie: Adam VillaSenor, Reza Ghassemi)

Jesus Shows You the Way to the Highway

(Estland/Äthiopien, Deutschlandpremiere, Regie: Miguel Llanso)

Magnetick Pathways

(Portugal, Deutschlandpremiere, Regie: Edgar Pêra)

MOOP

(USA, Weltpremiere, Regie: Arin Crumley)

Mothers’ Instinct

(Belgien, Deutschlandpremiere, Regie: Olivier Masset-Depasse)

Tito

(Kanada, Internationale Premiere, Regie: Grace Glawocki)

Außerdem werden folgende Filme gezeigt (zu denen es bislang keinen Trailer auf Youtube gibt):

Wir wären andere Menschen (Deutschland, Vorpremiere, Regie: Jan Bonny)

Flucht durchs Höllental (Deutschland, Vorpremiere, Regie: Marcus O. Rosenmüller)

Swallow (USA, Deutschlandpremiere, Regie: Carlo Mirabella-Davis)