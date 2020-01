Oldenburg Vor fünf Jahren war sie noch ein Experiment, nun ist sie zur Institution geworden: Die „World Press Photo“ feiert 2020 ein „kleines Jubiläum“ in Oldenburg – bei der fünften Schau werden im Schloss wieder wunderschöne, aber auch sehr hässliche Aufnahmen zu sehen sein.

World Press Photo: Der Wettbewerb Gezeigt werden die rund 150 preisgekrönten Aufnahmen des weltweit größten und wichtigsten Wettbewerbs für Pressefotografie. Im 62. Jahr Im 62. Jahr hatten etwa 4.700 Fotoreporterinnen und Fotoreporter aus 129 Ländern fast 79.000 Bilder eingereicht.

Ausgestellt werden vom 15. Februar bis 8. März die aktuellen Siegerfotos. „Der Jahrgang der besten aktuellen Pressefotos ist sehr politisch, sagt Spitzer-Ewersmann, Initiator der Ausstellung und Geschäftsführer der Agentur Mediavanti: „Es gibt weniger Aufnahmen expliziter Gewalt, auch weniger Kriegsszenen. Es werden eher die Folgen vom Krieg gezeigt.“

Lesen Sie auch: „World Press Photo“ zum fünften Mal in Oldenburg

Aufnahmen von Pumas in den Anden oder ein schwer verletzter Flamingo – ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Naturfotografie.

Unsere Übersicht zeigt eine Auswahl der preisgekrönten Bilder – und erzählt ihre Geschichte:

Weltpressefoto des Jahres: John Moore, Getty Images (USA)

Sommer 2018: Ein Treck mittelamerikanischer Flüchtlinge strebt Richtung USA – in der Hoffnung auf ein besseres Leben als in Guatemala, Nicaragua oder Honduras. Aber US-Präsident Trump macht die Grenze zu Mexiko dicht. Wer sie überquert, wird festgenommen. Kinder werden von ihren Eltern getrennt. John Moore ist mit der Kamera dabei, als Sandra Sanchez von Grenzern aufgegriffen wird. Die Beamten durchsuchen die junge Mutter aus Honduras, Tochter Yanela darf nicht auf ihrem Arm bleiben. Die Zweijährige beginnt bitterlich zu weinen. Moore kniet sich hin, fotografiert aus der Perspektive des Mädchens. Er habe sofort die Angst in ihrer Stimme gehört, sagt er später. Kurz danach freut sich die Kleine – sie darf zurück auf Mamas Arm.

Der Fotograf John Moore wird am Samstag,

Kategorie News, 1. Platz Einzelfoto: Chris McGrath, Getty Images (Australien)

Ein unbekannter Mann versucht, die Presse zurückzuhalten, als Ermittler im saudiarabischen Konsulat in Istanbul, Türkei, ankommen. Sie sollen herausfinden, was mit dem verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi passiert ist. Der Kritiker des saudischen Regimes war – wie heute bekannt ist – im Konsulat getötet worden. Die türkischen Behörden und die CIA gaben an, Geheimdienstmitarbeiter hätten ihn dort ermordet.

Kategorie Umwelt, 1. Platz Einzelfoto: Brent Stirton, Getty Images (Südafrika)

Petronella Chigumbura ist Mitglied einer rein weiblichen Anti-Wilderei-Einheit namens Akashinga in Simbabwe. Die Ranger gehören zur gemeinnützigen International Anti Poaching Foundation, die ein 300 Quadratkilometer großes Ökosystem des Sambesitals bewacht, das einst bei Trophäenjägern sehr beliebt war. In dieser Region wurden in den vergangenen Jahrzehnten Tausende Elefanten illegal getötet.

Weltfotostory des Jahres: Pieter Ten Hoppen, Agence Vu Civilian Act (Niederlande)

Erstmals wurde ein Preis für die „Weltfotostory des Jahres“ verliehen. Die Auszeichnung ging an den in Stockholm lebenden niederländischen Fotografen und Filmemacher Pieter Ten Hoopen für seine Geschichte „The Migrant Caravan“. Ten Hoopen dokumentiert darin den Treck aus rund 7.000 Menschen aus Mittelamerika, die im Oktober 2018 in Richtung US-Grenze aufgebrochen waren. In dieser „Karawane“ fanden sich viele zusammen, die in ihrer Heimat politischer Unterdrückung und Gewalt ausgesetzt waren oder auf bessere Lebensbedingungen in den USA hofften.

Kategorie Umwelt, 1. Platz Stories: Marco Gulazzini, Contrato (Italien)

Im Tschad ist eine humanitäre Krise im Gange, die durch eine Kombination aus politischen Konflikten und Umweltfaktoren verursacht wird. Der Tschadsee – einst einer der größten Seen Afrikas und eine Lebensader für 40 Millionen Menschen – ist einer massiven Wüstenbildung ausgesetzt. Infolge ungeplanter Bewässerung, ausgedehnter Dürreperioden und Entwaldung ist die Größe des Sees in den letzten 60 Jahren um 90 Prozent gesunken. Traditionelle Lebensgrundlagen wie die Fischerei sind zurückgegangen, Wassermangel führt zu Konflikten zwischen Landwirten und Viehzüchtern.

Kategorie Aktuelles Zeitgeschehen, 1. Platz Stories: Olivia Harris (Irland)

Ein Mann betet mit einem Priester nach der Beichte auf dem Gipfel des heiligen Berges Croagh Patrick in der irischen Grafschaft Mayo. Olivia Harris zeigt den Kampf irischer Frauen, der am Ende zur Aufhebung eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt führte. Vor dem Referendum reisten schätzungsweise 3.000 Frauen jährlich zu Abtreibungen nach Großbritannien.

Kategorie Natur, 2. Platz Einzelfoto & Stories: Jasper Doest (Niederlande)

Eine herzzerreißende Geschichte um einen Flamingo bringt Fotograf Jasper Doest gleich zwei Auszeichnungen ein. Der Niederländer besucht seine Cousine Odette, eine Tierärztin, auf der Karibikinsel Curacao. Sie braucht neue Bilder für ihr Wartezimmer. Plötzlich scheppert es am Hotelfenster, ein Flamingo ist dagegen geflogen. Odette, die eine Station für beeinträchtigte Tiere betreibt, nimmt ihn auf. Doch weil die Verletzungen nicht vollends ausheilen wollten, wird der flugunfähige Vogel nicht wieder ausgewildert. Man gibt ihm den Namen Bob, nimmt ihn in die Familie auf und macht ihn zum Botschafter des Tierschutzverbandes der Insel, des Fundashon Dier en Onderwijs Cariben (FDOC).

Kategorie Natur, 3. Platz Stories: Ingo Arndt, National Geographic (Deutschland)

In Patagonien folgt ein männlicher Puma der Fährte eines läufigen Weibchens. Pumas kommen vom kanadischen Yukon bis in die südlichen Anden vor, dem größten Verbreitungsgebiet aller großen Wildsäugetiere der westlichen Hemisphäre. Sie können in einer Vielzahl von Lebensräumen überleben, von Wüsten und Prärien bis zu Wäldern und schneebedeckten Bergen, sind aber im Allgemeinen schüchtern und für den Menschen schwer zu fassen.

Kategorie Porträts, 1. Platz Stories: Bénédicte Kurzen (Frankreich) & Sanne de Wilde (Belgien)

Nigeria hat eines der weltweit höchsten Aufkommen an Zwillingen. Die im Südwesten des Landes gelegene Stadt Igbo-Ora gilt als „Heimat der Zwillinge“. 2018 fand dort erstmals ein Festival statt, an dem mehr als 2.000 Paare teilnahmen. In früheren Zeiten galten Zwillinge in einigen Regionen als böse und wurden bei der Geburt verunglimpft oder sogar getötet. Heutzutage wird die Ankunft von Zwillingen in Nigeria im Allgemeinen gefeiert. Viele glauben, dass sie Glück und Wohlstand bringen.

Kategorie Sport, 2. Platz Einzelfoto: David Gray, Reuters (Australien)

Die Australian Open in Melbourne sind das erste wichtige Tennisturnier des Jahres. Sportfotograf David Gray lichtete die spätere Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan während ihres Spiels gegen die Rumänin Simona Halep ab und erwischte dabei einen ganz besonderen Moment.

Sonderausstellung: „Everyday Africa“

Neu ist dieses Jahr die Sonderschau „Everyday Africa“. Vom afrikanischen Kontinent gibt es bei der World Press Photo in der Regel nur wenig Einsendungen. Bei „Everyday Africa“ laden Fotografen ihre Bilder im Internet hoch und dokumentieren so das Alltagsleben in Afrika. „Wir sind sehr stolz, als erster Standort in Europa eine Auswahl im Rahmen einer Ausstellung zeigen zu dürfen“, sagt Spitzer-Ewersmann. Das Projekt wurde 2012 von mehreren Bildjournalisten initiiert, darunter der Amerikaner Peter DiCampo.

Es geht um den Alltag, um Normalität. Die Mitglieder der Initiative, porträtieren das Leben auf dem Kontinent. Sie zeigen Szenen, wie wir sie sonst selten zu sehen bekommen: Menschen während der Arbeit, beim Einkauf oder Sport. Und eben nicht nur Armut, Krankheit, Krieg.

Das vollständige Programm:

Samstag, 15. Februar um 10 Uhr im Schloss: Offizielle Eröffnung der Ausstellung mit Siegerbild-Fotograf John Moore.

Sonntag, 16. Februar um 11 Uhr in der Buchhandlung Isensee: Sonntagsmatinee mit Shirin Abedi: „May I havethis Dance?“

Montag, 17. Februar um 20.15 Uhr im Cine k: „Schönheit und Vergänglichkeit“ (Film)

Mittwoch, 19. Februar um 16.30 Uhr im Schloss: „Pressefotografie und Inszenierung“ (Themenführung)

Mittwoch, 19. Februar um 19.0 Uhr im Veranstaltungsraum der OLB: „Idyll oder Schock – Wie politisch sind Naturfotos?“ (Diskussion mit Britta Jaschinski (European Wildlife Photographer of the Year 2017), Willi Rolfes (Naturfotograf und Leiter der Katholischen Akademie Stapelfeld), Milena Helberg (Fridays for Future) und Ralph Hennings (Pastor, St. Lambertikirche Oldenburg)

Donnerstag, 20. Februar um 19.30 Uhr im Landesmuseum Natur und Mensch: „Photographers against Wildlife Crime“ – Vortrag von Britta Jaschinski

Freitag, 21. Februar um 16 Uhr in der Werkschule: Workshop Naturfotografie mit Willi Rolfes

Samstag, 22. Februar um 11 Uhr im Schloss: Einführung in die Sonderschau „Everyday Africa“ (Vortrag)

Sonntag, 23. Februar um 11 Uhr in der Buchhandlung Isensee: Sonntagsmatinee mit Marcus Wiechmann: „Sea Watch. Eindrücke einer Mission.“

Montag, 24. Februar um 17.45 Uhr im Cine k: „Das Salz der Erde“ (Film)

Dienstag, 25. Februar um 19 Uhr im EWE-Forum „Alte Fleiwa“: „Behind Arctic Science“ – Vortrag von Esther Horvath

Donnerstag, 27. Februar um 19 Uhr in der Stube: „Street Photography – Poesie des Zufalls“ – Vortrag von Marco Larousse

Freitag, 28. Februar um 16 Uhr in der Werkschule: Workshop Street Photography mit Dirk Marwede

Samstag, 29. Februar um 19 Uhr in der Exerzierhalle: BilderBühne – Das Fotoduell von Oldenburger Profi-Fotografen

Sonntag, 1. März um 11 Uhr in der Buchhandlung Isensee: Sonntagsmatinee mit Lena Wöhler: „Müllparadies Thilafushi“

Montag, 2. März um 20.15 Uhr im Cine k: „Where the Light shines“ (Film)

Dienstag, 3. März um 16.30 Uhr im Schloss: „Pressefotografie und Inszenierung“ (Themenführung)

Dienstag, 3. März um 19 Uhr in der Aula des Alten Gymnasiums: „Großer Sport“ – Vortrag von Jan Helge Petri

Mittwoch, 4. März um 19 Uhr im Edith-Russ-Haus für Medienkunst: Foto-Tal: „Wie weiter mit dem Haus der Fotografie“?

Donnerstag, 5. März um 19 Uhr im Polyester: 4. Oldenburger FotoSlam

Freitag, 6. März um 16 Uhr in der Werkschule: Workshop „Digital Storytelling“ mit Amon Thein & Johann Damm

Samstag, 7. März von 18 bis 22 Uhr im Schloss: Late Night Opening der Ausstellung

Sonntag, 8. März um 11 Uhr in der Buchhandlung Isensee: Sonntagsmatinee mit Lukas Kreibig: „Heart of a Seal. Das Grönland-Projekt.“

Hier geht’s zur Homepage: „World Press Photo“ in Oldenburg