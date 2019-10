Bremen Das Übersee-Museum Bremen hat sich auf eine faszinierende Spurensuche in der eigenen Geschichte begeben und sich dabei sehr kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt. Entstanden ist durch diese Aufarbeitung die neue Dauerausstellung „Spurensuche – Geschichte eines Museums“, die ab diesem Samstag, 26. Oktober, zu sehen ist.

Ergründet wurden Fragen wie: Wie kamen die Exponate aus aller Welt in das Übersee-Museum? Wurden sie gekauft, sind sie gestohlen worden, wurden sie im Tausch erworben oder geschenkt? Auch die Rolle der Museumsmitarbeiter als Sammler und Auftraggeber, aber auch der Reedereien, des Militärs, von Kaufleuten, Missionaren oder Ethnografika- und Naturalienhändlern wird beleuchtet.

Die Ausstellung spürt dem Zeitgeist vergangener Epochen nach – von der Gründungszeit des Museums in der Hochphase des Kolonialismus Ende des 19. Jahrhunderts, über das Dritte Reich und die Nachkriegszeit bis hin zu den politisch kontroversen 1970/80er Jahre. Präsentiert werden in diesem Zusammenhang auch aktuelle Ergebnisse der museumsinternen Provenienzforschung (Geschichte der Herkunft von Kunstwerken/Kulturgütern) zur NS- und Kolonialzeit. „Es war eine intensive Spurensuche“, sagte Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee-Museums Bremen, am Donnerstag bei einer Vorbesichtigung der Ausstellung.

Die geschichtliche Reise mit exotischen Exponaten wie z.B. einem Zeremonialstab führt u.a. nach Neuseeland, ins Königreich Benin, nach Japan, Costa Rica oder Togo. Die verschiedenen Arten des Sammlungserwerbs werden exemplarisch dargestellt, vertieft durch Film- und Hörstationen. So wandelt der Besucher auch auf den Spuren des Gründungsdirektors des Übersee-Museums (eröffnet 1896), Hugo Schauinsland, der viermal um die Welt reiste und Vieles erwarb, das teils auch Platz im Museum fand.

Informationen zur DauerAusstellung und zum Übersee-Museum Die Dauerausstellung „Spurensuche – Geschichte eines Museums“ ist ab diesem Samstag, 26. Oktober, im Übersee-Museum Bremen zu sehen. Etwa 624 Exponate werden auf einer Ausstellungsfläche von 500 Quadratmetern präsentiert. Die Vorbereitungszeit betrug drei Jahre. Die Gesamtkosten für die Ausstellung belaufen sich auf 663 000 Euro, davon 249 150 Euro Drittmittel. Geöffnet ist das Übersee-Museum Bremen dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 7,50 Euro, für Senioren 6,50 Euro und für Kinder (sechs bis 17 Jahre) 3 Euro. Eine große Familienkarte (zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern ab sechs Jahre) kostet 15 Euro, eine kleine (ein Erwachsener mit bis zu vier Kindern ab sechs Jahre) kostet 7,50 Euro. www.uebersee-museum.de

Man sei sich der Verantwortung gegenüber den Besuchern aber auch gegenüber den Herkunftsgesellschaften der Objekte bewusst, betonte Ahrndt: „Wir prägen Bilder in den Köpfen und Herzen von Menschen.“

Neben dem Sammlungserwerb der ersten 100 Museumsjahre fokussiert sich die Ausstellung auf den Wandel von Präsentation und Inszenierung der Exponate im Lauf der Epochen. So wird unter anderem aufgezeigt, wie die Ausstellung „Deutscher Walfang“ 1937 für Propaganda missbraucht wurde.

Auch Lieblingsstücke der Besucher aus den vergangenen Jahrzehnten finden sich wieder: das Skelett eines Dinosauriers, der Bremer Kolonialwarenladen von 1929, ein Südseehaus oder auch Indianer-Figuren. Thematisiert wird auch das 1954 im Übersee-Museum gegründete erste deutsche Kindermuseum. An einer Multimediastation können sich die Besucher zudem Interviewfilme mit Museumsmitarbeitern zusammenstellen und erhalten so Einblicke in deren Arbeitsalltag.