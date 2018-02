Damme /Bremen /Bensersiel Eine Woche vor dem Helau und Alaaf in den Karnevalshochburgen am Rhein hat im Nordwesten bereits bunt und laut der Straßenkarneval begonnen.

Etwa beim Carneval in Damme. Für die rund 9000 Narren und tausende von Zuschauern fiel pünktlich um 12 Uhr und 3 x 11 Minuten der Startschuss für einen der größten Karnevalsumzüge Norddeutschlands. Die närrischen Tage in Damme stehen dieses Jahr unter dem Motto „Oft kopiert, doch unerreicht: Die Dammer Fünfte Jahreszeit“. Entsprechend haben sich die Wagenbauer wieder reichlich Mühe gegeben – und das in wochenlanger Arbeit: Zu bewundern waren detailreich gestaltete Wagen voller Eskimos, bunter Vögel – mit lahmen Enten, Bordsteinschwalben und einem „Pfau wie Vogel“ – Wikinger, Supermänner und -frauen, Piraten, Zwerge, Schmetterlinge und dergleichen mehr.

Auch den ein oder anderen Seitenhieb auf Vertreter deutscher und amerikanischer Politik gab es von den Narren: So waren beispielsweise Gro-Kodile aus Afrika unterwegs, die „den Dammer Carneval regieren“. Auch einige Jamaika-Gruppen nahmen am Umzug teil unter den Leitsprüchen „Berlin, Berlin, wir wollten nach Berlin“ oder „Jamaika brachte Berlin viel Kummer! Es war doch nur eine Zirkusnummer“. Angela Merkel war im Pippi-Langstrumpf-Dress unter dem Motto „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ in der Villa Kunterbunt unterwegs. Donald Trump wurde als „beweglicher Vollpfosten“ durch Damme gezogen.

Die Verpflichtung zum Dammer Carneval gilt übrigens nicht nur für Mitwirkende, auch für die Zuschauer aus Damme und umzu sind die Umzüge ein Muss. „Selbstverständlich komme ich jedes Jahr hierher“, sagt die Dammerin Sigrid Litzenburger. Dieses Jahr hat sie sogar Gäste aus Indien mitgebracht: Namgyal und Stanzin aus Ladakh sind wohl die Besucher mit der weitesten Anreise. Die hat sich für die Beiden aber gelohnt – sie finden den Dammer Carneval „sehr schön und sehr lustig.“

Bereits am Samstag tanzten in Bremen Space Cowboys, Aliens und Stelzentänzer in farbenfrohen Kostümen beim Samba-Karneval durch die Stadt. Mehr als 100 Masken-Gruppen waren dabei. Tausende Schaulustige verfolgten den Umzug der Tänzer und Trommler, die unter anderem mit Planetenhüten und silbernen Helmen verkleidet waren. Die Teilnehmer des Samba-Karnevals kamen aus Deutschland, Holland, England, Dänemark und der Schweiz. In diesem Jahr hieß das Motto „Verschollen im Weltraum“.

In Niedersachsen wird am kommenden Sonntag der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands, der Schoduvel in Braunschweig, Tausende Besucher anlocken. Einen Tag zuvor ziehen die Narren beim Ossensamstag durch Osnabrück.

Programm gibt es in Niedersachsen aber auch für Menschen, die dem bunten und lauten Karneval lieber den Rücken kehren. Eine Auszeit können sich von Jecken geplagte Menschen an der Nordseeküste nehmen. Denn die fünfte Jahreszeit mit Büttenreden und Karnevalsumzügen fällt hier mal wieder aus. Stattdessen haben die Rückzugsorte an der ostfriesischen Küste und darüber hinaus speziell für Karnevalsmuffel aus Nordrhein-Westfalen etliche Angebote im Programm. So gibt es am Rosenmontag in Bensersiel den Wettbewerb „Struukbessen schmieten“: Dabei müssen die klassischen Strauchbesen aus Reisig so weit wie möglich geworfen werden.

Neben derartigen Spaßveranstaltungen gehören Naturerlebnisse wie Wattwanderungen mit staatlich geprüften Wattführern oder lange Spaziergänge am Strand zu den beliebten Freizeitaktivitäten der Karnevalsmuffel. Diese können sich danach bei einer klassischen ostfriesischen Tee-Zeremonie mit Kluntje und Wölkje erholen.

Küste statt Kamelle heißt es auch an der Nordsee bei Norddeich. Dort können Urlauber etwas über das traditionelle Handwerk des Krabbenpulens erfahren und das „rote Gold der Nordsee“ im Selbstversuch pulen.