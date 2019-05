Delmenhorst Auf der Straße oder im Netz blöde Sprüche kriegen, das kennt sie nur zu gut. Annika Gotra lacht aber mittlerweile über diese „Meister-Proper“-Witze oder „Skinhead“-Anspielungen, wie sie sagt. Schließlich hat sie etwas Besonderes, das andere nicht haben – besser gesagt: Ihr fehlt etwas, das andere haben: Haare. Die 21-Jährige leidet seit zwei Jahren unter kreisrundem Haarausfall. „Alopecia“ nennt sich die Erkrankung. Ursache für ihren Haarausfall ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem bei starkem Stress die Haarwurzeln abstößt und somit in Annikas Fall am ganzen Körper die Haare ausfallen.

Die Glatze verstecken? Das kommt für die junge Frau aber nicht in Frage. Sie geht offen mit ihrer Krankheit um und will auch anderen Frauen und Mädchen Mut machen. Dabei nutzt sie vor allem die Social-Media-Plattform Instagram. Hier postet sie zahlreiche Bilder von sich mit Glatze. Und das kommt an: 1400 Follower hat die 21-Jährige, die derzeit ihr Abitur an der BBS in Oldenburg macht.

Verlassen von den Ärzten

Angefangen hat alles im Juni 2017, erklärt Annika. „Ich hatte zu der Zeit viel Stress, hab das aber gar nicht so bewusst wahrgenommen“– ihr Körper hingegen gab ihr ein Warnsignal. „Nach dem Duschen bemerkte ich auf einmal eine kahle Stelle am Hinterkopf. Ich war alleine zu Hause. Ich bin durchgedreht. Mir ging es doch sonst immer gut. Und auf einmal fielen mir die Haare aus“, sagt sie. Aufgelöst und weinend sei sie dann noch am gleichen Tag mit einer Freundin zum Hautarzt gefahren.

Doch das erste, was sie damals zu hören bekam, sei die Frage gewesen, ob sie überhaupt einen Termin in der Praxis habe. „Ich fühlte mich von den Ärzten alleine gelassen.“ Ein kurzer Blick auf den Kopf, ein Medikament und das sollte nach Ansicht des Arztes vorerst genügen. Doch dem war nicht so: Bis zum Oktober 2017 waren ihre gesamten Haare weg.

Auch die Besuche bei diversen Ärzten nahmen in dieser Zeit kein Ende. „Ich war beispielsweise bei einem Arzt in Delmenhorst, der machte eine Laserprobe, doch im Endeffekt wollte er nur das Geld und den Grund für meinen Haarausfall konnte er mir nicht erklären“, sagt die 21-Jährige. Lange gab es für sie keine Gewissheit, warum sie ihre Haare verlor. Erst ein Arzt in Bremen erklärte ihr, dass sie unter kreisrundem Haarausfall leidet und dass dieser stressbedingt sei. „Es war für mich unvorstellbar, dass das davon kommt. Stress hat doch jeder irgendwie.“

Einem anfänglichen Wiederkommen der Haare folgte im April 2018 jedoch eine Wendung: „Ich hatte meine Haare soweit, dass sie auf fünf Zentimeter nachgewachsen waren.“ Als aber dann ihre Oma starb, fielen ihr die Haare wieder aus, seitdem ist sie haarlos.

Wundermittel und Yoga

Alopecia – Kreisrunder Haarausfall Haarverlust betrifft ohnehin jeden Menschen: Durchschnittlich 70 bis 100 Kopfhaare verliert jeder pro Tag. Alopecia beziehungsweise Alopezie hingegen meint den über diese Norm gesteigerten Haarausfall. Alopecia areata: Hierunter versteht man einen runden, lokal begrenzten krankhaften Haarausfall (bei über 80 Prozent der betroffenen Personen ausgehend vom Kopf). Bei einigen ist jedoch auch die Körperbehaarung betroffen – so auch bei Annika. Die Krankheit ist eine Autoimmunerkrankung. Sie ist die häufigste Haarausfallerkrankung (etwa 1,4 Millionen Menschen in Deutschland) und tritt in jedem Lebensalter auf, bevorzugt im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt. Typischerweise liegen am behaarten Kopf eine oder mehrere kreisrunde kahle Stellen vor – somit spricht man auch von kreisrundem Haarausfall. Im Randbereich findet man häufig sogenannte Ausrufezeichen-Haare. Dies sind kurz abgebrochene Haare, die an ihrem Ende immer dünner werden. Haartransplantationen können entstehende kahle Bereiche auf dem Kopf durch das Verpflanzen von Eigenhaar wieder schließen. Dies funktioniert aber nicht bei an einer Autoimmunkrankheit oder an entzündlichem Haarausfall leidenden Personen. Zudem geht dies nicht, wenn der gesamte Körper vom Haarausfall betroffen ist. Eine endgültige einheitliche medizinische Lösung gibt es noch nicht für die Alopecia.

Früher hatte Annika lange schwarze Haare – nun trägt sie Glatze, und das mit Stolz. „Ganz ehrlich, ich finde mich sogar schöner ohne Haare. Und es ist ein wahnsinniges Zeitersparnis“, sagt sie.

Bis sie so selbstbewusst über sich sprechen konnte, dauerte es. Wesentlichen Anteil daran nahmen neben ihrer Mutter auch ihre Freunde und die restliche Familie, die sie stets unterstützen. Die Akzeptanz und das enorme Selbstbewussten seien mit der Zeit gewachsen. „Ich hab aber auch immer noch Tage, an denen ich weine. Und es ist nicht so, dass ich nicht alles probiert hätte, um meine Haare wiederzubekommen“, sagt sie.

Angesprochen auf Yoga-Entspannungsübungen oder ähnliches seufzt Annika und zu getesteten Hausmitteln wie Knoblauch und rätselhaften arabischen Wundermittelchen und Ritualen sagt sie: „sieht man ja, hat nichts gebracht“, und deutet amüsiert auf ihre Glatze. Am Ende sorgten die Ratschläge eher dafür, dass diese sie mehr unter Druck setzten.

Schlussendlich habe sie die Krankheit akzeptiert – und nun ist die Glatze ihr Markenzeichen geworden. „Die Leute erkennen mich wieder, ich bleibe im Gedächtnis. Mein Selbstbewusstsein ist viel stärker geworden, da kann mir niemand etwas vormachen“, sagt sie.

„Nur weil ich mit meiner Erkrankung gut umgehe und mal Späße mache, heißt das nicht, dass andere Menschen ihre blöden Kommentare ablassen dürfen“, sagt sie. Beispiele? Es reiche von Gaffen bis hin zu Fotos machen oder, dass manche ihren Kopf nehmen und ihre Glatze küssen, erklärt sie. Doch auch daraus konnte die gelernte Kauffrau für Büromanagement Positives ziehen. Immerhin urteile sich nicht mehr so schnell über Menschen und hüte sich vor Äußerungen, ohne die Geschichte dahinter zu kennen, sagt Annika.

Selbstbewusst im Netz

Annika möchte ihre Geschichte erzählen und über „Alopecia“ aufklären. Sie hat ein Portal gefunden, in dem sie viele Menschen erreichen kann: Instagram. Dort postet sie regelmäßig auffällige Bilder von sich – mit Glatze. Ab und zu sind auch Bilder mit Perücke dabei, doch die mag sie eigentlich nicht. Mit ihren bunten Posts will sie zeigen, dass man offen als junge Frau zur Glatze stehen kann und damit anderen Erkrankten Mut machen. Und der Zuspruch im Netz ist groß. Mit vielen hat sich die 21-Jährige ausgetauscht und persönlich getroffen. Online fand auch sie Halt, denn manchmal brauche sie ebenfalls jemanden, abseits der Freunde und Familie, der ihre Probleme am eigenen Leib nachempfinden kann.