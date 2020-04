Frühlingshaft Bis Freitag: So wird das Wetter in Niedersachsen an Ostern

Hannover /Bremen Nach anfänglich dichter Bewölkung und gebietsweise Nebel können sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Dienstag über freundliches Wetter und bis zu 19 Grad freuen. Auch der Mittwoch wird sonnig und freundlich bei bis zu 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Erst am Donnerstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront über das Land und bringt etwas kühlere Luft und vereinzelt Regen. Karfreitag wird es zwar überwiegend bewölkt, aber bei Höchstwerten bis etwa 16 Grad voraussichtlich trocken bleiben.

„Bis Karfreitag bleibt es überwiegend freundlich, das Osterwochenende wird dann eher wechselhaft und feucht“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Auch wenn die Vorhersage einige Tage im Voraus noch nicht sicher sei, deuteten sich derzeit für die Ostertage dichte Wolken sowie Schauer und Regen bei Höchstwerten zwischen 15 und 17 Grad an.