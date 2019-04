Kroge Mittwoch, 11 Uhr. In ein paar Stunden wird Königin Silvia von Schweden den Lohner Ortsteil Kroge im Kreis Vechta besuchen, um den Queen Silvia Nursing Awards zu überreichen.

Gleich hinter dem Ortsschild haben Bewohner eine große schwedische Flagge gehisst – blau mit gelben Kreuz. Sie ist ein willkommener farblicher Klecks an diesem grauen, kühlen Vormittag. Weiter Richtung Ortszentrum hängen Wimpel, Luftballons und Girlanden an Zäunen und Laternenpfählen oder stecken in Hecken.

Sogar der Bäcker ist blau-gelb dekoriert. „Wir haben die Dekoration extra im Internet gekauft“, sagt eine Bäckereifachverkäuferin unweit des Alten- und Pflegeheims St. Anna-Stifts Kroge. Aufgeregt? „Selbstverständlich. Sowas ist ja nicht alle Tage.“

Die Straßen zum Stift sind bereits seit 10.30 Uhr gesperrt. Polizei und der Malteser-Hilfsdienst sind vor Ort, geben Auskünfte, patrouillieren. Schaulustige machen sich in kleinen Gruppen auf zum Stift – dort, wo später die 75-jährige Monarchin, die gebürtig aus Heidelberg stammt, den Queen Silvia Nursing Award in der Herz Jesu Kirche übergeben wird.

Einige Zuschauer haben sich bereits hinter dem Absperrgitter positioniert. Susanne Soss aus Lohne ist mit Tochter Donatella seit 9 Uhr vor Ort. Die beiden freuen sich auf den Besuch der Monarchin. Auch Jannette Korf aus Mühlen schwenkt eifrig mit ihren beiden blau-gelben Fähnchen. Aufgeregt? Auch hier ein eindeutiges: „Ja!“

12 Uhr. Noch eine halbe Stunde bis zur geplanten Ankunft von Königin Silvia. Die Spannung steigt. Mittlerweile stehen laut Polizei rund 600 Schaulustige hinter den Absperrgittern. Die Stadt Lohne hat extra 3000 Fähnchen für diesen Tag angeschafft, 1000 in Schwarz-Rot-Gold, 2000 in den schwedischen Farben.

Direkt neben dem Eingang zum Stift haben sich neun Frauen des Club Royal Lohne eingefunden. Mit Campingstühlen und Picknickkörben ist die Gruppe gut vorbereitet. Sogar an Sektflaschen wurde gedacht. Eine große, schwedische Fahne hängt über dem Absperrgitter. „Es ist ein toller Platz“, sind sich alle einig. „Wir machen ein Event draus und haben Spaß“, sagt Lisa Krogmann.

Drinnen in der Kirche ist es noch ruhig. Die Platzkarten für geladene Gäste liegen bereit. „Es ist ein echter Freudentag für Lohne. Die Aufregung steigt minütlich“, sagt Tobias Gerdesmeyer (CDU), Bürgermeister der Stadt Lohne. Zuerst hätten viele – auch er – die Nachricht, dass die Königin nach Kroge kommt, für einen Aprilscherz gehalten. „Als es bestätigt wurde, waren alle umso freudiger.“ Und sei es auch eine Wertschätzung gegenüber den Familien Zerhusen und Blömer, die das St. Anna Stift betreiben. Seine Vorbereitung? „Ich habe einen neuen Anzug gekauft“, sagt Gerdesmeyer und lacht. „Eigentlich wollte ich eine gelbe Krawatte anziehen, aber meine Frau hat mich nicht gelassen.“ So ist es ein blau-gemustertes Modell geworden.

Ein wenig abseits steht die dreijährige Edda aus Mühlen. Sie ist mit ihrer Oma Hiltrud Athmann in Kroge. Extra für den königlichen Besuch hat sie ein türkises Prinzessinnenkleid angezogen und trägt auf ihrem Kopf eine goldene Glitzer-Krone. Mit Palmstock und Fahne in gelb-blau wedelt sie. Und: „Ich habe ein Bild gemalt mit einem Esel.“ Das möchte sie der Königin später schenken.

Dann ist es endlich so weit: Die Fahnen werden immer schneller geschwenkt. Mit einer halben Stunde Verspätung – Stau auf der A 1 – und eskortiert von einem Polizeiwagen mit Blaulicht sowie drei Motorrädern trifft Königin Silvia in einer schwarzen Limousine ein. Kurzes Warten, dann steigt die Monarchin aus dem Wagen.

In einem petrolfarbenen Teddyfell-Mantel, schwarzen Lack-Pumps und einem fröhlichen Lächeln wird sie von den Betreiberfamilien des St. Anna-Stifts begrüßt. Einige Momente lang widmet sich die siebenfache Großmutter den Kindern der Familien Zerhusen und Blömer, Levi, David, Noa, Anni und Tovi.

Kindergarten- und Grundschulkinder stimmen hinter der Absperrung ein Lied an. Fähnchen werden geschwenkt. Ordensschwestern schauen aus Fenstern der Jesu Herz Kirche. Jeder möchte einen Blick auf die Monarchin erhaschen. Durch ein Spalier schreitet sie auf die Kirche zu, grüßt auf der rechten Seite Menschen, nimmt Blumensträuße entgegen. Auch Edda in ihrem Prinzessinnenkleid mit Krönchen entdeckt sie in der Menge – zur Übergabe des Bildes kommt es nicht.

Dann geht es für geladene Gäste in die Herz Jesu Kirche. Ein kleiner Kreis von 25 Menschen darf mit Königin Silvia im Speisesaal der Nonnen Mittag essen – es gibt lokalen Spargel.

Um 14.25 Uhr schreitet die Monarchin in einem fliederfarbenen Kostüm gemeinsam mit Ulrich Zerhusen, dem Geschäftsführer des St. Anna-Stifts Kroge, sowie den anderen Lunch-Gästen durch die Kirche. Draußen verfolgen die Menschen die Zeremonie auf einer Großbildleinwand.

Königin Silvia lächelt. Und überreicht den Queen Silvia Nursing Award an die überglückliche Gewinnerin, Annette Löser, bevor sie schließlich den Wohnbereich „Silvia“ des St. Anna Stifts besucht.